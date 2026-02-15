DIPUTATUEN KONGRESUA
Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen lege proposamenaren alde bozkatuko du PPk

Abascalen alderdiak bultzatutako ekimena astearte honetan eztabaidatuko dute Diputatuen Kongresuan.
niqab-alemania-
Emakume batzuk estalita daude, artxiboko argazki batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ester Muñoz PPk Kongresuan duen bozeramaileak igande honetan iragarri duenez, "PPk onartu eta babestu egingo du burka espazio publikoetan debekatzeko Voxek aurkeztu duen lege-proposamena".

Muñozen hitzetan, "PPk eta Voxek elkar ulertu behar dute. Espainiarrek beste Gobernu bat merezi dute, eta prozesu hori azkartu egin behar da". "PPk eta Voxek elkar ulertu behar dute, akordio batera iritsi behar dute, lehentasuna ez baitira gure alderdiak, espainiarrak baizik", esan du, eta gaineratu du "gai askotan" ez daudela ados PP eta Vox, "alderdi ezberdinak" direlako, baina beste batzuetan baietz, burkaren debekuan, esaterako. 

Muñozek gogorarazi duenez, PPk uztailean jada iragarri zuen burka integrala debekatuko zuela Espainia osoan, "esparru publikoan". Halaber, duela 15 egun Balearretako PPk Espainiako Gobernuari eskatu zion espazio publikoetan burka debekatzeko lukeen lege-proposamenat onar zezala .

"Gaur bertan, elkarrizketa batean, gure presidente Feijook gai hori nabarmendu du. Asteartean, Voxek espazio publikoetan burka debekatzeko lege-proposamen bat aurkeztuko du eta PPko bozeramaileak ziurtatu du "PPk onartu eta babestu egingo duela Legebiltzarrean horri buruz eztabaidatzea".

Diputatuen Kongresua VOX PP Migrazioa Politika

