Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen lege proposamenaren alde bozkatuko du PPk
Ester Muñoz PPk Kongresuan duen bozeramaileak igande honetan iragarri duenez, "PPk onartu eta babestu egingo du burka espazio publikoetan debekatzeko Voxek aurkeztu duen lege-proposamena".
Muñozen hitzetan, "PPk eta Voxek elkar ulertu behar dute. Espainiarrek beste Gobernu bat merezi dute, eta prozesu hori azkartu egin behar da". "PPk eta Voxek elkar ulertu behar dute, akordio batera iritsi behar dute, lehentasuna ez baitira gure alderdiak, espainiarrak baizik", esan du, eta gaineratu du "gai askotan" ez daudela ados PP eta Vox, "alderdi ezberdinak" direlako, baina beste batzuetan baietz, burkaren debekuan, esaterako.
Muñozek gogorarazi duenez, PPk uztailean jada iragarri zuen burka integrala debekatuko zuela Espainia osoan, "esparru publikoan". Halaber, duela 15 egun Balearretako PPk Espainiako Gobernuari eskatu zion espazio publikoetan burka debekatzeko lukeen lege-proposamenat onar zezala .
"Gaur bertan, elkarrizketa batean, gure presidente Feijook gai hori nabarmendu du. Asteartean, Voxek espazio publikoetan burka debekatzeko lege-proposamen bat aurkeztuko du eta PPko bozeramaileak ziurtatu du "PPk onartu eta babestu egingo duela Legebiltzarrean horri buruz eztabaidatzea".
Zure interesekoa izan daiteke
Aireportuen eskumenaren inguruko bilera du Ubarretxenak astelehen honetan Madrilen
Aireportuen Kudeaketa eta Azpiegituren Azpibatzordea sortzea erabaki zuten Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iazko uztaileko Aldebiko Lankidetza Batzordean. Horren helburua da Euskadiko aireportuen kudeaketan eskualdatzeko moduak aztertu eta eztabaidatzea.
Ertzaintzaren aurkako pintaketa gehiago agertu dira Amurrion
Esan sindikatuak gertatutakoa salatu du, eta ertzainei heriotza opatzea "euskal polizien aurkako indarkeria legitimatzen duen mezua" dela adierazi du. Hala, "berehalako eta ñabardurarik gabeko" gaitzespen publikoa eskatu die indar politiko guztiei.
Matute (Rufiani ezetz esan ostean): "Beti defendatu dugu ekintza politikoaren batasuna"
EH Bilduk Espainiako Kongresuan duen bozeramailearen ondokoak "ekintza politikoaren batasuna" eta "ekintza elektoralaren batasuna" bereizi ditu, eta esan du "beti" babestuko dutela lehenengoa, eta "eskuin-muturra boterera ez iristeko hainbat ekimen" bultzatzeko konpromisoa hartu dutela.
Berrarmatze nuklearra "apustu arriskutsua" dela esan die Sanchezek NATOko kideei
Municheko Segurtasun Konferentzian egindako hitzaldian, "elkartasunaren, enpatiaren eta lankidetzaren balioetan inbertitzearen alde" egin du Espainiako Gobernuko presidenteak.
Estatu indarkeriaren biktimak ofizialki aitortzeko legea eskatu du Euskal Herriko Torturatuen Sareak
Sareak II. Batzar Nazionala egin du gaur Eibarren, eratu zenetik urtebetera. 5.000 kasu baino gehiago dokumentatu ostean, horiek guztiak "aitortzeko garaia da".
PSE-EE euskal politikaren benetako ardatza dela aldarrikatu du Eneko Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan du besteek hitz egiten duten bitartean, sozialistak lanean ari direla eta "ardatza" direla euskal politikan. Zumarragan egin duen ekitaldian, Pasaiako portuaren interes orokorra mantentzeko beharra azpimarratu du, gainea, bestela Arcelor Mittalek bere produkzioa nondik aterako ote duen galdetuz.
Santurtzin gehiengo alternatiboa osatzeko aukera dagoela uste du EH Bilduk
Santurtzin, udalean EAJ ordezkatu lezakeen gehiengo bat osatzeko aukerak ikusten ditu EH Bilduk. Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak adierazi duenez, udal taldeen ardura izango da balizko akordio bat osatzea. Eta gaineratu du, Santurtziko alkatearen dimisioaren ondoren gertatutakoak argi islatzen duela "EAJren kudeaketa publikoa ulertzeko modua amaituta" dagoela. Atzo Radio Euskadiko 'Ganbara' saioan egindako elkarrizketan, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan zuen, ordea, ez duela Santurtziko alkatetza galtzeko arriskurik ikusten.
Angela Murillo Auzitegi Nazionaleko epaile polemikoa hil da, 73 urte zituela
Besteak beste, Bateragune auzian eta 18/98 makroepaiketan egin zen ezagun. 30 urte luzeko ibilbidean, ETAko kide zirelakoan epaitutako akusatu batzuekin izandako aurrez aurrekoengatik eta inpartzialtasun faltagatik egin zen mediatiko Murillo.
UPNk Ibarrola aukeratu du Nafarroako hauteskundeetarako zerrendaburu, botoen % 85ekin
Ibarrolak esan du "Nafarroak behar duen aldaketa politikoa gidatzeko konpromisoarekin" heltzen diola erronkari, eta azpimarratu du bere alderdia dela "benetako alternatiba bakarra".