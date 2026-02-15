Matute, tras el 'no' a Rufián: "Siempre hemos defendido la unidad de acción política"
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso español ha diferenciado la "unidad de acción política" con la "unidad de acción electoral". Ha asegurado que "siempre" estarán en la primera, y que se comprometen a "llevar a cabo una serie de iniciativas para intentar poner freno al ascenso de la extrema derecha al poder".
Sánchez dice a sus socios de la OTAN que el rearme nuclear es una "apuesta peligrosa"
Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente del Gobierno español ha apostado por "invertir en los valores de la solidaridad, empatía y colaboración".
Eneko Andueza reivindica que el PSE-EE es el verdadero eje de la política vasca
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, mientras los demás hablan, los socialistas están trabajando y son "el eje" de la política vasca y, en un acto en Zumarraga, ha insistido en la necesidad de mantener como de interés general del puerto exterior de Pasaia: "¿Por dónde va a exportar ArcelorMittal si Pasaia pierde su etiqueta de interés general?" ha preguntado.
La Red de Personas Torturadas pide una ley para su reconocimiento oficial
La red ha celebrado este sábado su II Asamblea nacional en Eibar, y ha reivindicado que, transcurrido un año desde su constitución y con más de 5000 casos documentados, es "tiempo de reparación y reconocimiento".
EH Bildu ve posibilidades de conformar mayoría alternativa al PNV en el Ayuntamiento de Santurtzi
Tras la dimisión esta semana de la alcaldesa de Santurtzi, del PNV; hoy, EH Bildu asegura que ve posibilidades de conformar una mayoría alternativa a los jeltzales, en el consistorio de la localidad de la margen izquierda. Para Iker Casanova, lo ocurrido en Santurtzi refleja "el fin de un modelo de gobernanza y de entender la gestión pública del PNV" Ayer, entrevistado en 'Ganbara', el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, decía que no ve riesgo de perder la alcaldía de Santurtzi.
Fallece la polémica jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo a los 73 años
Conocida por juzgar, entre otros, el caso Bateragune y el macro juicio 18/98, la magistrada acaparó titulares por sus salidas de tono y falta de imparcialidad frente a algunos acusados.
Ibarrola, elegida candidata de UPN para las elecciones forales con el 85 % de los votos
Ibarrola ha asumido el reto con el compromiso de “liderar el cambio político que Navarra necesita” y ha defendido que su partido es “la única alternativa real”.
EH Bildu inicia un proceso para construir nuevas políticas lingüísticas con diferentes agentes
Ante el "momento crítico" que vive el euskera, la coalición pretende lograr una "reacción a gran escala", para lo que se llevará a cabo en las próximas semanas un proceso con la participación de toda la comunidad del euskera y de expertos.
El PSE pide al PNV aclarar si en Santurtzi presionó para contratar gente afín y dice que este municipio “no será moneda de cambio”
Los socialistas desvinculan este asunto de la situación en Trapaga, donde gobiernan en minoría, y rechaza pactos supramunicipales.
EH Bildu volvería a ganar en Vitoria-Gasteiz y crecería hasta los 8 concejales, mientras PSE-EE y PNV mantendrían sus 6 ediles
El PP perdería uno de sus 6 representantes, Elkarrekin mantendría un concejal y Vox lograría por primera vez un representante