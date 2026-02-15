Matute, tras el 'no' a Rufián: "Siempre hemos defendido la unidad de acción política"

Tras la dimisión esta semana de la alcaldesa de Santurtzi, del PNV; hoy, EH Bildu asegura que ve posibilidades de conformar una mayoría alternativa a los jeltzales, en el consistorio de la localidad de la margen izquierda. Para Iker Casanova, lo ocurrido en Santurtzi refleja "el fin de un modelo de gobernanza y de entender la gestión pública del PNV" Ayer, entrevistado en 'Ganbara', el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, decía que no ve riesgo de perder la alcaldía de Santurtzi.