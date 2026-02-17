El Congreso rechaza la prohibición del velo integral en espacios públicos, pero el debate continuará en la cámara
El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la propuesta de ley presentada por Vox para prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en el espacio público. Sólo el PP y UPN se han sumado a los votos a favor de la ultraderecha. Junts ha votado en contra, aunque ha mostrado algunos consensos con la idea y ha registrado su propia propuesta. PNV, por su parte, ha pedido “un debate sin argumentos xenófobos” y anuncia que pedirá una subcomisión de estudio.
Este martes ha llegado a la cámara baja el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que proponían prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público. La propuesta obtenido los 170 votos a favor de Vox, PP y UPN. En contra, se han sumado 177 votos – los de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís-. Finalmente, Coalición Canaria (CC) se ha abstenido.
La diputada de Vox Blanca Armario ha sido la encargada de defender la propuesta este martes en el Congreso de los Diputados, donde ha definido el burka como una "mazmorra textil" y el uso del velo como una "práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa". Del mismo modo, ha negado que sea una "cuestión de racismo" y ha añadido que Vox no tiene "ningún problema con el color de la piel, sino con lo que traen algunos en su cabeza".
El PP ha sido, junto a UPN, el único partido que ha votado a favor de la proposición. En el debate ha detallado que el texto es "imperfecto", pero según la diputada Ester Muñoz "el velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina".
Junst registra su propia propuesta de ley
JxCat, por su parte, ha votado en contra, pero ha mostrado cierto consenso con la idea y ha registrado su propia proposición de ley orgánica pidiendo la prohibición. El texto de Junts presenta un único artículo, que recoge que quedará prohibida la utilización en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran "total o sustancialmente" el rostro e impidan la identificación de la persona. También señala que, en todo caso, cuando resulte necesario para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado, "en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación".
Junts ha anunciado que votará que no a la propuesta de Vox porque está “mal elaborada” y no pasa filtros europeos. Sin embargo, durante su exposición Nogueras ha afirmado que estas prendas pueden actuar como un "instrumento de invisibilización de la mujer" en el espacio público y proyectar un mensaje "incompatible" con la igualdad efectiva.
El PNV propone una subcomisión
En representación del PNV, el diputado Mikel Legarda ha afirmado que la iniciativa "exacerba estereotipos impuestos al islamismo fomentando su intolerancia en la sociedad". No obstante, opina que se debe debatir sobre el tema “como se ha hecho en otros países de la Unión, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no empezando a la casa por el tejado”.
En este sentido, el grupo ha anunciado que esta semana registrará la proposición no de ley para crear una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral en espacios públicos y sus consecuencias. La formación considera necesario un debate "sereno y sin argumentos xenófobos” y apuesta por analizar con expertos "los derechos que pueden entrar en colisión, atender a la jurisprudencia europea, y garantizar la convivencia y los derechos" de las mujeres que utilizan estas prendas.
La izquierda habla de "islamofobia" y "racismo"
Por su parte, los grupos de izquierda han acusado a Vox de "desplegar odio", “racismo” y de “islamofobia”. Asimismo, han avisado que prohibir burka no ayudará a mujeres.
El PSOE, por ejemplo, ha propuesto debatir este tema "desde la seriedad" y "en nombre de la libertad". Mientras que desde Compromís han afirmado que el feminismo "no consiste en prohibir a una mujer su forma de vestir", sino en "garantizar que ningún hombre y ningún Estado tenga que decirle a una mujer cómo se debe vestir".
Te puede interesar
Agentes de la UCO no declaran en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra por instrucciones del Tribunal Supremo
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, les ha preguntado si la causa por la que se ha procesado a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García es secreta, a lo que uno de los agentes ha comentado que no, que sí lo fue pero "ahora no es secreta".
La posible prohibición del burka y el niqab llega al Congreso avalada por el PP y Vox, aunque sin el apoyo de Junts
La formación catalana ha anunciado que presentará un proyecto de ley propio para prohibir el uso del velo integral en espacios públicos.
Eneko Andueza: "No entiendo las declaraciones de Esteban después de que Pradales e Itxaso lo arreglaran todo"
El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha afirmado en "Egun on Euskadi" que las declaraciones de Aitor Esteban en las que aseguraba que el consejero Denis Itxaso había "cruzado la línea roja" al criticar al lehendakari Imanol Pradales, no aportan nada bueno.
Otxandiano reivindica una política de vivienda que "intervenga" un mercado que "está fuera de control"
EH Bildu ha pedido a PNV y PSE-EE que definan la política de vivienda que se necesita para sacar a Euskadi de la crisis de la emergencia habitacional que padece. La coalición soberanista insiste en que los precios están en máximos históricos y en que se necesita una política de vivienda que intervenga un "mercado fuera de control".
Ubarretxena ve "avances en la buena dirección" en la negociación sobre los aeropuertos vascos
La portavoz del Gobierno Vasco reclama que Euskadi pueda participar en el documento que fijará 13.000 millones en inversiones y tener capacidad de decisión sobre tasas y estrategia.
Alba García: "Me impacta que EH Bildu se lance a los brazos de la derecha vasca con tanta alegría"
Preguntada por al alianza de izquierdas propuesta por Gabriel Rufián, Alba García, coordinadora general de Sumar, ha señalado que EH Bildu ha dejado claro que su primera opción para una alianza electoral sería con el PNV.
Díez Antxustegi sobre su relación con el PSE-EE: "En política no estamos para tirarnos los trastos; no voy a entrar en este tipo de peleas"
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado ante los micrófonos de Euskadi Irratia que, en general, la relación con el PSE-EE en el día a día es buena. "Si algún día tenemos que escuchar algo que no nos gusta, lo haremos, pero nosotros no estamos aquí para eso".
El Gobierno Vasco plantea su participación en el documento de Aena que prevé invertir 13 000 millones de euros en aeropuertos
Ubarretxena ha defendido que el Gobierno Vasco pueda "decir algo" sobre el plan estratégico de los tres aeropuertos de Euskadi.
El PP votará a favor de la ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos
La iniciativa, impulsada por el partido de Abascal, se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados.