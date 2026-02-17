El Congreso rechaza la prohibición del velo integral en espacios públicos, pero el debate continuará en la cámara

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la propuesta de ley presentada por Vox para prohibir el velo integral (el burka y el niqab) en el espacio público. Sólo el PP y UPN se han sumado a los votos a favor de la ultraderecha. Junts ha votado en contra, aunque ha mostrado algunos consensos con la idea y ha registrado su propia propuesta. PNV, por su parte, ha pedido “un debate sin argumentos xenófobos” y anuncia que pedirá una subcomisión de estudio.

Este martes ha llegado a la cámara baja el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que proponían prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público. La propuesta obtenido los 170 votos a favor de Vox, PP y UPN. En contra, se han sumado 177 votos – los de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís-. Finalmente, Coalición Canaria (CC) se ha abstenido.

La diputada de Vox Blanca Armario ha sido la encargada de defender la propuesta este martes en el Congreso de los Diputados, donde ha definido el burka como una "mazmorra textil" y el uso del velo como una "práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa". Del mismo modo, ha negado que sea una "cuestión de racismo" y ha añadido que Vox no tiene "ningún problema con el color de la piel, sino con lo que traen algunos en su cabeza".

El PP ha sido, junto a UPN, el único partido que ha votado a favor de la proposición. En el debate ha detallado que el texto es "imperfecto", pero según la diputada Ester Muñoz "el velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina".

Junst registra su propia propuesta de ley

JxCat, por su parte, ha votado en contra, pero ha mostrado cierto consenso con la idea y ha registrado su propia proposición de ley orgánica pidiendo la prohibición. El texto de Junts presenta un único artículo, que recoge que quedará prohibida la utilización en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran "total o sustancialmente" el rostro e impidan la identificación de la persona. También señala que, en todo caso, cuando resulte necesario para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado, "en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación".

Junts ha anunciado que votará que no a la propuesta de Vox porque está “mal elaborada” y no pasa filtros europeos. Sin embargo, durante su exposición Nogueras ha afirmado que estas prendas pueden actuar como un "instrumento de invisibilización de la mujer" en el espacio público y proyectar un mensaje "incompatible" con la igualdad efectiva.

El PNV propone una subcomisión

En representación del PNV, el diputado Mikel Legarda ha afirmado que la iniciativa "exacerba estereotipos impuestos al islamismo fomentando su intolerancia en la sociedad". No obstante, opina que se debe debatir sobre el tema “como se ha hecho en otros países de la Unión, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no empezando a la casa por el tejado”.

En este sentido, el grupo ha anunciado que esta semana registrará la proposición no de ley para crear una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral en espacios públicos y sus consecuencias. La formación considera necesario un debate "sereno y sin argumentos xenófobos” y apuesta por analizar con expertos "los derechos que pueden entrar en colisión, atender a la jurisprudencia europea, y garantizar la convivencia y los derechos" de las mujeres que utilizan estas prendas.

La izquierda habla de "islamofobia" y "racismo"

Por su parte, los grupos de izquierda han acusado a Vox de "desplegar odio", “racismo” y de “islamofobia”. Asimismo, han avisado que prohibir burka no ayudará a mujeres.

El PSOE, por ejemplo, ha propuesto debatir este tema "desde la seriedad" y "en nombre de la libertad". Mientras que desde Compromís han afirmado que el feminismo "no consiste en prohibir a una mujer su forma de vestir", sino en "garantizar que ningún hombre y ningún Estado tenga que decirle a una mujer cómo se debe vestir".