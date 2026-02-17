Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen proposamena atzera bota du Kongresuak
PPk eta UPNk bakarrik babestu dute eskuin muturreko alderdiaren proposamena. Juntsek kontra bozkatu du, baina bere lege-proposamena erregistratu du, debekuaren eskariari eutsiz. EAJk, berriz, gaia lantzea beharrezkoa ikusten du, eta horretarako azpibatzorde bat sortzea proposatu du.
Espainiako Diputatuen Kongresuan bertan behera gelditu da Vox alderdi ultraeskuindarrak, PPren babesarekin, burka eta niqab-a espazio publikoetan debekatzeko aurkeztu duen lege proposamena. Alderdi Popularrak eta UPNk bakarrik babestu dute ekimena.
Halere, eztabaida ez da amaitu. Batetik, Juntsek bere proposamen propioa aurkeztu du, debekuari eutsiz, baina zigor leunagoekin. Eta bestetik, EAJk gaur kontra bozkatuta arren, ez du gaizki ikusten gaiaren gaineko eztabaida lasaia eta sakona abiatzea.
Espazio publikoan emakumeen duintasuna eta herritarren segurtasuna babesteko Lege Organikoaren Proposamena eraman du Voxek Behe Ganberara. Alde bozkatu dute Voxeko, PPko eta UPNko 170 diputatuk, eta kontra, 177k—PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, EAJ, Podemos, BNG eta Compromis—. Coalicion Canaria abstenitu egin da.
Blanca Armario Voxeko diputatua izan da proposamena defendatu duena. Bere hitzaldian, "ehunezko ziega" gisa definitu du burka, eta esan du jantzi horrek "Europaren oinarrizko balioekin talka" egiten duela. Ukatu egin du "arrazakeria" denik debekua eskatzea. "Voxek ez du arazorik azalaren kolorearekin, batzuek buruan ekarri dutenarekin baizik".
PP izan da, UPNrekin batera, proposamena babestu duen bakarra. Eztabaidan, Ester Muñoz diputatu popularrak zehaztu du lege proposamenaren testua ez dela perfektua, baina, haren hitzetan, "belo integrala emakumeen ikusezintasuna instituzionalizatzea da".
Juntsek, bere proposamena
Junts per Catalunyak, bere aldetik, aurka bozkatu arren, proposamenaren edukiarekin bat egin du, hein batean. Miriam Nogueras Juntseko eledunak jakinarazi du ez dutela Voxen ekimenaren alde bozkatuko, baina iragarri du euren proposamena erregistratuko dutela, burkaren eta niqab-aren debekua eskatuz.
Alderdi kataluniarraren testuak, espazio publikoan belo integrala edota pertsona bat identifikatzea galarazten duen edozein jantzi debekatzea eskatzen du. Debekuak aurrera egin ezean, segurtasun arrazoiak tarteko pertsona bat identifikatzeko aurpegia erakustea beharrezkoa izatea eskatzen da, betiere, "pertsona ororen duintasuna errespetatuz" eta "inor diskriminatu gabe".
Voxen testua "gaizki landuta" dagoela esan du Noguerasek, eta ez dituela Europak ezarritako irizpideak betetzen. Defendatu du belo integrala "emakumea ikusezin bihurtzeko tresna" dela.
EAJk, azpibatzordea eratzea eskatu du
Jeltzaleen izenean, Mikel Legarda diputatuak hartu du hitza. Adierazi du Voxen ekimenak islamari buruzko "estereotipoak puzten" dituela, gizartean "intolerantzia sustatuz". Halere, uste du gaiari buruzko eztabaida beharrezkoa dela, eta zentzu horretan, azpibatzorde bat eratzea proposatu du. "Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan egin den bezala, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentzia kontuan hartuta, etxea teilatutik hasi gabe", esan du.
Iragarri du aste honetan erregistratuko dutela espazio publikoetan belo integralaren erabilera eta horren ondorioak aztertzeko azpibatzorde bat sortzeko legez besteko proposamena. EAJren ustez, eztabaidak "lasaia eta argudio xenofoborik gabea" izan behar du.
Adituen ekarpenak jasotzea beharrezkoa dela erantsi du. Europako jurisprudentzia kontuan hartzea eta arropa horiek erabiltzen dituzten emakumeen bizikidetza eta eskubideak bermatzea eskatzen duen gaia dela iritzi dio.
Ezkerreko alderdiek "islamofobia" eta "arrazakeria" salatu dute
Gorrotoa, arrazakeria eta islamofobia zabaltzea egotzi diote Voxi, ia aho batez, ezkerreko alderdiek. Ziur daude burka eta niqab-a debekatzeak ez diela ezertan lagunduko emakumeei.
PSOEk gaiari buruzko "eztabaida serioa" eskatu du, "askatasuna erdigunean" jarrita. Compromisek, berriz, esan du "emakume bati nola jantzi behar duen esatea" ez dela feminismoa.
Zure interesekoa izan daiteke
UCO unitateko agenteek ez dituzte galderak erantzun Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, Auzitegi Gorenak hala aginduta
Santos Cerdan, Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia auzipetzea eragin duen auziari sekretua kendu diotela azaldu du UCO unitateko agenteetako batek, Adolfo Araiz EH Bilduren bozeramaileak egindako galderaren harira.
Kongresura iritsi da burka eta niqab-a debekatzeko asmoa: PP eta Vox alde daude, baina Juntsek kontra bozkatuko du
Kataluniako alderdiak iragarri du lege proiektu propioa aurkeztuko duela espazio publikoetan belo integrala erabiltzea debekatzeko.
Eneko Andueza: "Ez ditut Estebanen adierazpenak ulertzen, Pradalesek eta Itxasok dena konpondu ostean"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak "Egun on Euskadi" saioan adierazi duenez, Denis Itxaso sailburuak Imanol Pradales lehendakaria kritikatzean "marra gorria gurutzatu" zuela esanez Aitor Estebanek egindako adierazpenek, ez dute ezer onik ekartzen.
"Kontrolez kanpo dagoen merkatuan" esku hartzea beharrezkotzat jo du Otxandianok
Euskal Herrian dagoen arazorik larriena eta herritarren kezka nagusia etxebizitza dela nabarmendu du EH Bilduk, eta kritikatu du Jaurlaritzak ez duela egoerak eskatzen duen etxebizitza politikarik ezarri.
Ubarretxenak azpimarratu du "aurrerapausoak" eman direla aireportuen gaineko negoziazioan
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak eskatu du Euskadik parte hartu ahal izan beharko lukeela 13.000 milioi euroko inbertsioak bideratuko dituen dokumentuan, eta tasei eta estrategiari buruz erabakitzeko ahalmena ere bai.
Alba Garcia: "Harrigarria iruditzen zait EH Bilduk horren arin jotzea euskal eskuinarengana"
Gabriel Rufianek proposatutako ezkerreko aliantzari buruz galdetuta, Alba Garcia Sumarren koordinatzaile nagusiak adierazi du EH Bilduk argi utzi duela hauteskunde-aliantza bat egitekotan EAJrekin elkartuko litzatekeela.
Diez Antxustegi, EAJk PSE-EErekin duen harremanaz: "Politikan ez gaude elkarrekin errietan ibiltzeko; ni ez naiz horrelako borroketan sartuko"
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak Euskadi Irratiko mikrofonoen aurrean esan du, oro har, egunerokoan PSE-EErekin harremana ona dela. "Egunen batean gustatzen ez zaigun zerbait entzun behar badugu, ba onartu egin beharko dugu, baina gu ez gaude hemen horretarako".
Aireportuetan 13.000 milioi euroko inbertsioa ekarriko duen Aenaren egitasmoan parte hartzen ahaleginduko da Jaurlaritza
Ubarretxenak defendatu du Euskadiko hiru aireportuen inguruko plan estrategikoan Jaurlaritzak zer esana izan behar duela.
Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen lege proposamenaren alde bozkatuko du PPk
Abascalen alderdiak bultzatutako ekimena astearte honetan eztabaidatuko dute Diputatuen Kongresuan.