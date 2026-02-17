KONGRESUA

Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen proposamena atzera bota du Kongresuak

PPk eta UPNk bakarrik babestu dute eskuin muturreko alderdiaren proposamena. Juntsek kontra bozkatu du, baina bere lege-proposamena erregistratu du, debekuaren eskariari eutsiz. EAJk, berriz, gaia lantzea beharrezkoa ikusten du, eta horretarako azpibatzorde bat sortzea proposatu du. 

santiago abascal vox congreso kongresua

Vox alderdiko diputatuak, gaur, Kongresuan. Argazkia: EFE.

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Diputatuen Kongresuan bertan behera gelditu da Vox alderdi ultraeskuindarrak, PPren babesarekin, burka eta niqab-a espazio publikoetan debekatzeko aurkeztu duen lege proposamena. Alderdi Popularrak eta UPNk bakarrik babestu dute ekimena. 

Halere, eztabaida ez da amaitu. Batetik, Juntsek bere proposamen propioa aurkeztu du, debekuari eutsiz, baina zigor leunagoekin. Eta bestetik, EAJk gaur kontra bozkatuta arren, ez du gaizki ikusten gaiaren gaineko eztabaida lasaia eta sakona abiatzea.

Espazio publikoan emakumeen duintasuna eta herritarren segurtasuna babesteko Lege Organikoaren Proposamena eraman du Voxek Behe Ganberara. Alde bozkatu dute Voxeko, PPko eta UPNko 170 diputatuk, eta kontra, 177k—PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, EAJ, Podemos, BNG eta Compromis—. Coalicion Canaria abstenitu egin da. 

Blanca Armario Voxeko diputatua izan da proposamena defendatu duena. Bere hitzaldian, "ehunezko ziega" gisa definitu du burka, eta esan du jantzi horrek "Europaren oinarrizko balioekin talka" egiten duela. Ukatu egin du "arrazakeria" denik debekua eskatzea. "Voxek ez du arazorik azalaren kolorearekin, batzuek buruan ekarri dutenarekin baizik". 

PP izan da, UPNrekin batera, proposamena babestu duen bakarra. Eztabaidan, Ester Muñoz diputatu popularrak zehaztu du lege proposamenaren testua ez dela perfektua, baina, haren hitzetan, "belo integrala emakumeen ikusezintasuna instituzionalizatzea da". 

Juntsek, bere proposamena

Junts per Catalunyak, bere aldetik, aurka bozkatu arren, proposamenaren edukiarekin bat egin du, hein batean. Miriam Nogueras Juntseko eledunak jakinarazi du ez dutela Voxen ekimenaren alde bozkatuko, baina iragarri du euren proposamena erregistratuko dutela, burkaren eta niqab-aren debekua eskatuz. 

Alderdi kataluniarraren testuak, espazio publikoan belo integrala edota pertsona bat identifikatzea galarazten duen edozein jantzi debekatzea eskatzen du. Debekuak aurrera egin ezean, segurtasun arrazoiak tarteko pertsona bat identifikatzeko aurpegia erakustea beharrezkoa izatea eskatzen da, betiere, "pertsona ororen duintasuna errespetatuz" eta "inor diskriminatu gabe". 

Voxen testua "gaizki landuta" dagoela esan du Noguerasek, eta ez dituela Europak ezarritako irizpideak betetzen. Defendatu du belo integrala "emakumea ikusezin bihurtzeko tresna" dela. 

EAJk, azpibatzordea eratzea eskatu du

Jeltzaleen izenean, Mikel Legarda diputatuak hartu du hitza. Adierazi du Voxen ekimenak islamari buruzko "estereotipoak puzten" dituela, gizartean "intolerantzia sustatuz". Halere, uste du gaiari buruzko eztabaida beharrezkoa dela, eta zentzu horretan, azpibatzorde bat eratzea proposatu du. "Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan egin den bezala, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentzia kontuan hartuta, etxea teilatutik hasi gabe", esan du. 

Iragarri du aste honetan erregistratuko dutela espazio publikoetan belo integralaren erabilera eta horren ondorioak aztertzeko azpibatzorde bat sortzeko legez besteko proposamena.  EAJren ustez, eztabaidak "lasaia eta argudio xenofoborik gabea" izan behar du. 

Adituen ekarpenak jasotzea beharrezkoa dela erantsi du. Europako jurisprudentzia kontuan hartzea eta arropa horiek erabiltzen dituzten emakumeen bizikidetza eta eskubideak bermatzea eskatzen duen gaia dela iritzi dio. 

Ezkerreko alderdiek "islamofobia" eta "arrazakeria" salatu dute

Gorrotoa, arrazakeria eta islamofobia zabaltzea egotzi diote Voxi, ia aho batez, ezkerreko alderdiek. Ziur daude burka eta niqab-a debekatzeak ez diela ezertan lagunduko emakumeei. 

PSOEk gaiari buruzko "eztabaida serioa" eskatu du, "askatasuna erdigunean" jarrita. Compromisek, berriz, esan du "emakume bati nola jantzi behar duen esatea" ez dela feminismoa.

 

