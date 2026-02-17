PNV-PSE
Eneko Andueza: "No entiendo las declaraciones de Esteban después de que Pradales e Itxaso lo arreglaran todo"

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
Eneko Andueza. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Eneko Andueza: "Ez ditut Estebanen adierazpenak ulertzen, Pradalesek eta Itxasok dena konpondu ostean"

Última actualización

El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha afirmado en "Egun on Euskadi" que las declaraciones de Aitor Esteban en las que aseguraba que el consejero Denis Itxaso había "cruzado la línea roja" al criticar al lehendakari Imanol Pradales, no aportan nada bueno. 

Eneko Andueza PSE EE EAJ-PNV Imanol Pradales Denis Itxaso Política

