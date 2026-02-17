EAJ-PSE
Eneko Andueza: "Ez ditut Estebanen adierazpenak ulertzen, Pradalesek eta Itxasok dena konpondu ostean"

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
Eneko Andueza. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak "Egun on Euskadi" saioan adierazi duenez, Denis Itxaso sailburuak Imanol Pradales lehendakaria kritikatzean "marra gorria gurutzatu" zuela esanez Aitor Estebanek egindako adierazpenek, ez dute ezer onik ekartzen. 

Eneko Andueza PSE EE EAJ Imanol Pradales Denis Itxaso Politika

