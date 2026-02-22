Hoy se cumplen 25 años del asesinato a manos de ETA de los trabajadores de Elektra Josu Leonet y José Ángel Santos

El 22 de febrero de 2001, ETA asesinó en San Sebastián a dos trabajadores, Josu Leonet y José Ángel Santos, ambos operarios de la fábrica Elektra, a donde se dirigían cuando fueron alcanzados de lleno por un coche bomba detonado cerca de la estación de tren de Martutene.

El objetivo del atentado era el concejal socialista de Ordizia, Iñaki Dubreuil, quien resultó herido grave en el ataque.

Leonet, de vecino de Tolosa y 31 años, y José Ángel Santos, originario de Galicia de 40 años, fallecieron en el acto. Además, otras cinco personas resultaron heridas, además del propio Dubreuil.

Desde 2022, una placa conmemorativa recuerda a ambos trabajadores cerca del lugar del atentado, en el barrio donostiarra de Martutene.