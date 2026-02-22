Gaur 25 urte dira ETAk Josu Leonet eta Jose Angel Santos Donostiako Elektrako langileak hil zituela
Duela 25 urte, otsailaren 22an, ETAk bi langile hil zituen Donostian: Josu Leonet eta Jose Angel Santos. Elektra lantegiko beharginak ziren, eta lanera zihoazen Martuteneko tren geltokitik gertu zartarazitako bonba auto batek bete-betean harrapatu zituenean. Atentatuaren helburua, Iñaki Dubreuil Ordiziako zinegotzi sozialista, larri zauritu zuten.
Leonet, sortzez tolosarra eta 31 urtekoa, eta Jose Angel Santos, 40 urteko galiziarra, bertan hil ziren, eta beste sei lagun zauritu ziren, tartean Dubreuil bera.
2022tik bi langileak gogoratzeko plaka dago Martuteneko geltokitik gertu.
GKSko hiru gaztek pintura gorria jaurti dute Fragaren bustoaren aurka Vilalban (Lugo)
GKSk bere gain hartu du Vilalba Lugoko herrian Fragaren omenezko bustoaren aurka egindako erasoa
Gazte mugimenduaren arabera, Poliziak Gasteizen 1976ko martxoaren 3an egin zituen kargen arduradunetako bat izan zen: bost pertsona hil eta ehunka zauritu zituzten.
'Berangoko 16ak' babesteko manifestazioa deitu dute maiatzaren 30erako
2026ko ekainaren 8a eta 26a bitartean, Berangoko 16 bizilagun epaituko dituzte Auzitegi Nazionalean. 2022an Berangoko preso ohi bati "ongi etorri" esateko ustez antolatu zuten ekitaldiagatik terrorismoa goratzea egozten diete. 36 urteko kartzela-zigorra, 177 urteko inhabilitazioa eta 75.000 eurotik gorako isuna eskatzen dute auzipetuentzat. Berangokoekin Elkartasun Komiteak salatu du “beste makrosumario politiko bat” dela, eta manifestazio nazionala deitu du maiatzaren 30erako.
Bilbok ez du uda honetan ezarriko turismo-tasa; Donostiak, aldiz, indarrean izango du
"Ahalik eta lasterren ezarri nahi dugu. Gustatuko litzaiguke, eta amaiera arte lan egingo dugu zerga turistikoa uda baino lehen edo udan aktibo egon dadin", esan du Donostiako alkateak. Bilbokoak, berriz, adierazi du ez dela posible izango, "Bizkaiko Foru Aldundiak foru arauaren proiektua onartu berri duelako".
EH Bildurekin ez du aukerarik ikusten, baina Podemosekin batera aurkeztu nahi luke Euskadiko Sumarrek hurrengo udal hauteskundeetara
Sumarrek Madrilen egin berri duen ekitalditik Euskal Herrira bueltan, Lander Martinezekin egon da ETB, hurrengo hauteskunde orokorrei begira ezkerra batuta aurkezteko aukeraz aritzeko. Euskadin EH Bildurekin zerrenda berean joatea oso zaila ikusten badu ere, Sumar Mugimenduak eta Podemosek boto-paper berean bat eginda joan beharko luketela uste du. Legebiltzarrerako hauteskundeetan ezker konfederalak jaso zuen porrotetik lezioa ikasi dutela esan du Martinezek.
Ansolak esan du EAJk ez duela fronte batean parte hartuko, eta are gutxiago Euskadin "marra gorriak" jartzen dituen EH Bildurekin
Azken egunetan Gabriel Rufianek ultraeskuinari aurre egiteko fronte bat sortzeari buruz hitz egin ondoren, aukera hori hizpide da euskal politikan ere. EAJk ekitaldia egin du gaur Maruri-Jataben frankismoaren osteko alkateak omentzeko. Bertan, Iñigo Ansola BBBko presidenteak argi utzi du ez dutela inolako frontetan parte hartuko, "Euskadin ez delako behar ultraeskuinari aurre egiteko fronterik". Ansolak, halaber, gogor kritikatu du EH Bildu, "Euskadin ezetz esaten dielako akordio proposamen guztiei, eta Espainian, ordea, alfonbra gorria jartzen diotelako eskatzen dioten guztiari".
Buesa eta Diez gogoratu dituzte gaur Gasteizen senideek, ertzainek eta erakunde eta alderdietako kideek
ETAk duela 26 urte hil zituen politikari sozialista eta Jorge Diez bizkartzaina. Urtero legez, lore eskaintza egin dute bien omenez jarritako monolitoan. Haien senide eta lagunez gain, ordezkaritza instituzional eta politiko zabala izan da ekitaldian.
Aburtoren esanetan, Bilbo Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren egoitza izan gabe gera liteke Eudelen egoera dela eta
Juan Mari Aburto Bilboko alkatearen ustez, Eudelen aurtengo aurrekontuak onartu gabe geratu izana (iazkoak luzatuko ditu) "berri txarra" da, eta "hainbat proiektu" bertan behera gera litezkeela adierazi du. Bilbon kokatu nahi duten Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokia aipatu du adibide gisa.
Kartzelan 25 urte eman ondoren, aitaren hiltzaileek ETAren "irakurketa kritikoa" egiten ote duten galdetu du Sara Buesak
Bere aita hil zuten ETAko kideen askatasunaren unea "iritsi behar zela" onartu du, eta "egoera zail batzuekin bizi behar dugula, nahiz eta min eman, elkarrekin bizitzeko ditugun printzipio demokratikoetan sinesten dugulako".