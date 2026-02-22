Jóvenes de GKS lanzan pintura roja contra el busto de Fraga en Vilalba (Lugo)

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) ha reivindicado el ataque contra el busto del ex ministro español franquista Manuel Fraga Iribarne en su localidad natal de Vilalba (Lugo). GKS considera que Fraga fue el máximo responsable de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que la Policía mató a cinco trabajadores.

En un vídeo compartido en redes sociales, se puede ver a tres jóvenes accediendo a la plaza en la que está la escultura y arrojando pintura.