La Fiscalía avala la semilibertad de 'Txeroki' pero exige que pida perdón a las víctimas en Francia
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha avalado la decisión del Gobierno Vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, aunque ha exigido que pida perdón a las víctimas causadas en el Estado francés en cumplimiento de la normativa.
A través de una nota de prensa, el Ministerio Fiscal ha explicado que ha presentado alegaciones ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria sobre la aplicación del artículo 100.2 de Reglamento Penitenciario a Txeroki, que salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.
La Fiscalía, en concreto, ha recordado que, "en la ejecución de condenas por terrorismo, la normativa española exige que el penado reconozca el daño causado, muestre signos inequívocos de arrepentimiento, se desvincule de la organización terrorista, repare material o simbólicamente a las víctimas, y, en la práctica, solicite perdón a las víctimas como manifestación esencial del abandono de la actividad delictiva".
El Ministerio Público considera "procedente la aplicación del principio de flexibilidad, en atención a la evolución del interno y al programa individualizado de tratamiento consistente en permitir las salidas de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado".
Con todo, incide en que "debe ponerse en conocimiento del interno lo manifestado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en cuanto a la necesidad de perdón a las víctimas causadas en Francia" como consecuencia de la "acumulación de condenas" en el país galo.
Txeroki, según la Fiscalía, "viene participando en el programa de talleres de Justicia restaurativa auspiciado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales del Gobierno vasco enmarcado en el proyecto 'Estrategia de Justicia restaurativa en Euskadi'".
"En estos talleres que se han venido desarrollando desde el 15 de octubre del 2024 ha participado en la totalidad de las sesiones de preparación y en todos los círculos restaurativos que han incluido contacto directo con víctimas y familiares de asesinados por ETA. Se certifica su compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas de terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional potenciando la explicación frente a la justificación", concluye la nota.
