Fiskaltzak Txeroki erdi-askatasunean jartzea babestu du, baina Frantziako biktimei barkamena eskatzeko exijitu du

Uste du “bidezkoa” dela erregimen hori ETAko buru ohiari aplikatzea, espetxean izan duen “bilakaera” kontuan hartuta.

garikoitz azpiazu txeroki

Garikoitz Azpiazu, "Txeroki", artxiboko irudi batean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak babestu egin du Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, ETAko buru izandakoari erdi-askatasuneko erregimena emateko Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakia, baina, araudia betez, Frantziako Estatuko biktimei barkamena eskatzeko exijitu du.

Prentsa-ohar baten bidez, Fiskaltzak azaldu du Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralean alegazioak aurkeztu dituela Txerokiri Espetxe Araudiaren 100.2 artikulua aplikatzeari buruz. Izan ere, ETAko buruzagi izandakoa otsailaren 9an irten zen lehen aldiz Martuteneko espetxetik.

Fiskaltzak, zehazki, gogorarazi du “terrorismoagatiko zigorrak betearazteko, Espainiako araudiak eskatzen du zigortuak egindako kaltea aitortzea, damu-zantzuak agertzea, erakunde terroristatik bereiztea, biktimei materialki edo sinbolikoki erreparazioa ematea eta, praktikan, biktimei barkamena eskatzea, delituzko jarduera bertan behera uzteko funtsezko adierazpen gisa”.

Ministerio Publikoaren ustez, “bidezkoa da malgutasun-printzipioa aplikatzea, espetxeratutakoaren bilakaerari eta astelehenetik ostiralera boluntariotza-lanak egiteko irten dadin baimentzean datzan banakako tratamendu-programari erreparatuta”.

Hala eta guztiz ere, azpimarratu du “Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Frantzian eragindako biktimei barkamena eskatzeko beharrari” buruz adierazitakoa presoari jakinarazi behar zaiola, Frantzian metatutako zigorren ondorioz.

Txerokik, Fiskaltzaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak babestutako justizia errestauratiboko tailerren programan parte hartu du. “2024ko urriaren 15etik aurrera egin diren tailer horietan, ETAk eraildako biktimen senideekin harreman zuzena izan du, prestakuntza-saio guztietan, eta errestaurazio-zirkulu guztietan parte hartu du. Terrorismoaren biktimei sendatze- eta erreparazio-prozesu emozionaletan laguntzeko konpromiso serioa, zorrotza eta ezeztaezina egiaztatu da, eta justifikazioaren aurrean azalpena bultzatu”, dio oharrak.

