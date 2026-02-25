PAPELES DEL 23-F
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Documentos desclasificados apuntan a la implicación de seis agentes del CESID en el 23F

Los informes, hechos públicos por el Ministerio de Defensa, señalan que los miembros de una unidad especial participaron en la intentona golpista y trataron de encubrir su actuación.
Tankeak Diputatuen Kongresuko kanpoaldean, otsailak 23an
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Dokumentu desklasifikatuek adierazten dute CESIDeko sei agente inplikatuta daudela F23n
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre el intento de golpe de Estado del 23F revelan que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID participaron activamente en la asonada. Además, según la documentación, intentaron encubrir su implicación tras el fracaso del golpe.

En concreto, los informes del Ministerio de Defensa indican que estos agentes, pertenecientes al CESID (antecedente del actual CNI), tenían conocimiento previo de los hechos o planificaron un apoyo operativo que llegaron a ejecutar durante la jornada del 23 de febrero de 1981.

El documento recoge que, tras la intentona, activaron una operación para justificar sus movimientos y ocultar su participación, con el objetivo de evitar responsabilidades.

Entre los implicados figuran el capitán García Almenta, el capitán Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales, el cabo Monge Segura y el cabo Moya Gómez, de quienes se afirma que “conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran”.

Asimismo, la documentación menciona al comandante José Luis Cortina, quien dirigía la unidad de élite del CESID y fue absuelto en el juicio del 23F. Sobre él, el informe señala que no está probado que conociera el intento de golpe, aunque existen indicios que apuntan a que podría haber tenido información previa.

Gobierno de España Política

Te puede interesar

nerea kortajarena eh bildu
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado que si los campamentos dirigidos a niños y jóvenes carecen de una regulación específica es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno Vasco por no haber desarrollado la Ley de Juventud aprobada hace cuatro años y ha insistido en que las cuestiones que afectan a niños y jóvenes requieren ser tratadas con "rigor y seriedad".
20201116133500_javier-remirez_
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Javier Remírez pide que se desclasifiquen los documentos sobre Montejurra, Mikel Zabalza y los Sanfermines'78

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra ha declarado en conferencia de prensa que "siempre es positiva para la democracia" una desclasificación de información, ya que permite "entender mejor los hechos del pasado", algo que es "propio de democracias maduras". El Gobierno de Navarra, ha dicho, insta a que se avance en la elaboración de una nueva normativa sobre secretos oficiales, ya que la vigente data de 1968, "en plena dictadura franquista".
Cargar más
Publicidad
X