Documentos desclasificados apuntan a la implicación de seis agentes del CESID en el 23F

Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre el intento de golpe de Estado del 23F revelan que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID participaron activamente en la asonada. Además, según la documentación, intentaron encubrir su implicación tras el fracaso del golpe.

En concreto, los informes del Ministerio de Defensa indican que estos agentes, pertenecientes al CESID (antecedente del actual CNI), tenían conocimiento previo de los hechos o planificaron un apoyo operativo que llegaron a ejecutar durante la jornada del 23 de febrero de 1981.

El documento recoge que, tras la intentona, activaron una operación para justificar sus movimientos y ocultar su participación, con el objetivo de evitar responsabilidades.

Entre los implicados figuran el capitán García Almenta, el capitán Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales, el cabo Monge Segura y el cabo Moya Gómez, de quienes se afirma que “conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran”.

Asimismo, la documentación menciona al comandante José Luis Cortina, quien dirigía la unidad de élite del CESID y fue absuelto en el juicio del 23F. Sobre él, el informe señala que no está probado que conociera el intento de golpe, aunque existen indicios que apuntan a que podría haber tenido información previa.