Dokumentu desklasifikatuek agerian utzi dute CESIDeko sei agente O23an inplikatuta egon zirela

Defentsa Ministerioak argitaratutako txostenen arabera, unitate berezi bateko kideek kolpe-saiakeran parte hartu zuten, eta haien jarduna estaltzen saiatu ziren.

Tankeak Diputatuen Kongresuko kanpoaldean, otsailak 23an
Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak otsailaren 23ko estatu-kolpe saiakerari buruz desklasifikatutako dokumentuek erakusten dutenez, CESIDeko Misio Berezien Elkarte Operatiboko (AOME) sei kidek aktiboki parte hartu zuten kolpe saiakeran. Gainera, dokumentazioaren arabera, horretan ibili zirela estaltzen saiatu ziren, kolpeak porrot egin ondoren.

Zehazki, Defentsa Ministerioaren txostenek adierazten dutenez, agenteak CESIDekoak dira (egungo CNIren aurrekaria), eta aldez aurretik zekiten zer gertatu zen, edo egun hartan gauzatu zen laguntza operatiboa planifikatu zuten.

Dokumentuak jasotzen duenez, saiakeraren ondoren, eragiketa bat aktibatu zuten mugimenduak justifikatzeko eta egindakoa ezkutatzeko, erantzukizunak saihesteko helburuarekin.

Inplikatuen artean daude, besteak beste, Garcia Almenta kapitaina, Gomez Iglesias kapitaina, Miguel Sales sarjentua, Monge Segura kaboa eta Moya Gomez kaboa. Horien esanetan, "gertaera zehatzen berri zuten, jazo baino lehen".

Halaber, dokumentazioan Jose Luis Cortina komandantea aipatzen da. CESIDeko eliteko unitatea zuzentzen zuen, eta O23ko auziaren epaiketan absolbitu egin zuten. Horri buruz, txostenak dio ez dagoela frogatuta kolpe saiakeraren berri izan zuenik, nahiz eta zantzu batzuen arabera aldez aurreko informazioa izan zezakeen.

