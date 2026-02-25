EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra ha declarado en conferencia de prensa que "siempre es positiva para la democracia" una desclasificación de información, ya que permite "entender mejor los hechos del pasado", algo que es "propio de democracias maduras". El Gobierno de Navarra, ha dicho, insta a que se avance en la elaboración de una nueva normativa sobre secretos oficiales, ya que la vigente data de 1968, "en plena dictadura franquista".