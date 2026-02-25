LEY DE JUVENTUD
EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía

Euskaraz irakurri: EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari egotzi dio udalekuak arautu gabe egotearen erantzukizuna
EITB

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado que si los campamentos dirigidos a niños y jóvenes carecen de una regulación específica es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno Vasco por no haber desarrollado la Ley de Juventud aprobada hace cuatro años y ha insistido en que las cuestiones que afectan a niños y jóvenes requieren ser tratadas con "rigor y seriedad".

