El PP no ve necesario desclasificar los documentos sobre el 3M y la muerte de Mikel Zabalza: "Ya hay información sobre esas acciones"

Laura Garrido Egun on Euskadin
18:00 - 20:00
Laura Garrido. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: PPk ez du beharrezkoa ikusten M3aren eta Mikel Zabalzaren heriotzaren inguruko dokumentuak desklasifikatzea: "Ekintza hoiei buruzko informazioa badago"

Última actualización

Además, la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha criticado la estrategia del PNV de conceder beneficios penitenciarios a los presos de ETA. "Está claro que están blanqueando a EH Bildu", ha añadido.

PP Vasco Memoria Histórica Política

Rueda posterior al Consejo de Ministros RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS 24/2/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno de España desclasificará "toda" la documentación sobre el 23-F, 153 unidades documentales

La portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz ha explicado que a partir del miércoles al mediodía, cualquier persona interesada podrá consultar "toda" la documentación hallada hasta el momento sobre el "fallido" intento de Golpe de Estado del 81 y que han permanecido clasificadas durante décadas. Ha confiado asimismo, en que salga adelante en el congreso el Proyecto de la Ley de Información Clasificada, para que "este tipo de decisiones dejen de ser la excepción, y se conviertan en la norma". 
