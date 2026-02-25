¿Quién era quién el 23-F? Guía para orientarse en los papeles sobre el golpe de Estado

Sabino Fernández Campo

Secretario general de la Casa del Rey. Intervino como coordinador con el Congreso y participó en la gestión de las comunicaciones telefónicas que el rey mantuvo aquella noche con los mandos militares. En 1990 fue designado jefe de la Casa del Rey, cargo que ocupó hasta 1993. Luego fue consejero privado de Juan Carlos I. Falleció en 2009.

Adolfo Suárez

Primer presidente del Gobierno de la era constitucional. Era el segundo intento de golpe de Estado que afrontaba, tras la operación Galaxia, en 1978. El 23F estaba como presidente en funciones, porque había dimitido el 29 de enero. En el Congreso se celebraba la sesión de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo. Cuatro días después, investido ya Calvo-Sotelo, el BOE publicó el cese de Suárez y la concesión real del título de duque. Falleció en 2014, tras once años retirado de la vida pública por enfermedad.

Manuel Gutiérrez Mellado

Vicepresidente del Gobierno y teniente general del Ejército. Se enfrentó a Tejero, quien le zarandeó, mientras varias ráfagas de subfusiles acribillaban la cúpula del hemiciclo. Suárez acudió a socorrerle. Falleció en un accidente de tráfico en 1995, cuando tenía 83 años, presidía la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y era miembro permanente del Consejo de Estado.

José Luis Aramburu Topete

Director general de la Guardia Civil. Se puso al mando del servicio montado junto a otras Fuerzas de Seguridad del Estado para poner fin al asalto al Congreso y acudió al Palacio de las Cortes para intentar convencer a Tejero de que depusiera su actitud.

José Sáenz de Santamaría Tinture

Inspector general de la Policía Nacional. Ordenó rodear el Congreso. Su declaración como testigo en el juicio provocó el enfrentamiento con Milans del Bosch, cuando hizo el símil del intento golpista con un secuestro de un avión, lo que motivó la frase de Milans: "Me da asco, me voy". Fue nombrado teniente general en 1982 y director general de la Guardia Civil con el Gobierno del PSOE. Falleció en 2003 a los 84 años.

Francisco Laína García

Director de la Seguridad del Estado. Evitó el vacío de poder al actuar como jefe de Gobierno. Presidió el 23F la Comisión Permanente de secretarios de Estado y de subsecretarios, que se constituyó ante el secuestro del Gobierno.

Guillermo Quintana Lacaci

Capitán general de la I Región Militar. Sus directrices impidieron que la División Acorazada Brunete se pusiera en marcha en apoyo de los golpistas. Fue asesinado en 1984 por ETA, a los 67 años.

José Gabeiras Montero

Teniente general y jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. Su intervención desmontó los intentos de Milans del Bosch de convencer a los capitanes generales de que el rey estaba detrás del golpe. Falleció en 1995.

José Luis Cortina Prieto

Comandante de infantería y jefe de la agrupación operativa de misiones especiales del Cesid, el servicio de inteligencia. Fue uno de los tres absueltos en el juicio.