AUTOGOBIERNO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aitor Esteban enfría la posibilidad de acuerdo sobre el nuevo estatus con EH Bildu y PSE-EE

Aitor Esteban Forum Europa
18:00 - 20:00
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, hoy, en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi
Euskaraz irakurri: Aitor Estebanek hoztu egin du EH Bildurekin eta PSE-EErekin estatus berriari buruzko akordioa lortzeko aukera
author image

EITB

Última actualización

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha insistido en que "hay una voluntad clara de los tres partidos políticos de llegar a un acuerdo y de seguir insistiendo, y de intentar buscar esa solución, y me quedo con eso". El líder jeltzale ha realizado estas declaraciones en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi.

Titulares de Hoy EAJ-PNV Estatuto de Autonomía del País Vasco PSE EE EH Bildu Política

Te puede interesar

Mertxe Aizpurua EH Bildu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aizpurua lamenta que se antepongan "estrategias políticas" tras el rechazo del Congreso al decreto de protección social

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha lamentado en declaraciones a Euskadi Irratia que "ciertas estrategias políticas han prevalecido ante el interés general", tras haber tumbado PP, Vox y Junts este pasado jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, ya que, en su opinión, "es inaceptable abandonar así a personas que están en grave situación". (VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA)

ibone bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bengoetxea insiste en que el control de los campamentos de verano estará "a tiempo", a pesar del "bloqueo" de EH Bildu

La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha insistido a su llegada al Parlamento Vasco que "es legítimo querer estar en las soluciones que plantean otros pero no se si es razonable bloquear que se llegue a tiempo". Por otra parte, Bengoetxea ha mandado un mensaje de tranquilidad a las familias para recordar que el Gobierno Vasco trabaja en la reforma de un decreto para que los campamentos de verano de este año se desarrollen "con total seguridad".
Cargar más
Publicidad
X