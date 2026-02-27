La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha lamentado en declaraciones a Euskadi Irratia que "ciertas estrategias políticas han prevalecido ante el interés general", tras haber tumbado PP, Vox y Junts este pasado jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, ya que, en su opinión, "es inaceptable abandonar así a personas que están en grave situación". (VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA)