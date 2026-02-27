El Parlamento Vasco celebra los 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática
Una amplia representación parlamentaria ha acudido al acto. También han estado presentes la ministra saharaui de Cooperación, Fatma Mehdi Hassam, la parlamentaria saharaui Fueila Mohamed Aali, y el delegado del Frente Polisario en Euskadi, Mojtar Fade. En su intervención, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha destacado "los profundos y sinceros lazos de amistad y solidaridad" que unen al pueblo vasco y al pueblo saharaui".
