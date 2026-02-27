Navarra ha reconocido a 65 víctimas por actos de motivación política en 2025

El Gobierno de Navarra ha reconocido en 2025 a 65 víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. De todas ellas, una falleció por disparos, 55 fueron detenidas y torturadas, y el resto sufrieron daños físicos, psicológicos y materiales. Se trata de 44 hombres y 21 mujeres.

Martín Zabalza, presidente de la Comisión, ha presentado este viernes la memoria de actividad en una comisión parlamentaria en la que ha desglosado los datos. Según recoge la memoria, hasta la fecha, el Gobierno de Navarra ha destinado en total 1 800 000 euros. Además, el año pasado, la indemnización superó los 500 000 euros.

Desde 2023, se han registrado 217 solicitudes de reconocimiento de víctima ante la Dirección General de Memoria y Convivencia, y se han estimado 106 solicitudes, siete de ellas corresponden a víctimas fallecidas, “una de ellas torturada bajo custodia policial. El resto recibieron disparos con arma de fuego por parte de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, según ha indicado Zabalza.

En estos momentos, aún quedan 99 expedientes por resolver, y el plazo para solicitar el reconocimiento como víctima de actos de motivación política finalizará en mayo del año que viene.

Creada en el año 2022 al amparo de la Ley Foral 16/2019, Zabalza ha explicado que la metodología de la Comisión “no sustituye la función judicial ni pretende reconstruir hechos con certeza histórica absoluta, sino evaluar la verosimilitud, coherencia clínica y plausibilidad pericial del daño, siguiendo los estándares forenses basados en el Protocolo de Estambul y el Relator Especial de la ONU”.