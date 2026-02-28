Conferencia
Gure Esku destaca la necesidad de una mayor soberanía

18:00 - 20:00
El movimiento ciudadano Gure Esku ha celebrado en Bilbao su segunda conferencia soberanista y ha analizado la construcción nacional. En la misma han subrayado la necesidad de una mayor soberanía y han reivindicado un modelo propio.

El Parlamento Vasco conmemora el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Parlamento Vasco celebra los 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática

Una amplia representación parlamentaria ha acudido al acto. También han estado presentes la ministra saharaui de Cooperación, Fatma Mehdi Hassam, la parlamentaria saharaui Fueila Mohamed Aali, y el delegado del Frente Polisario en Euskadi, Mojtar Fade. En su intervención, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha destacado "los profundos y sinceros lazos de amistad y solidaridad" que unen al pueblo vasco y al pueblo saharaui".
Mertxe Aizpurua EH Bildu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aizpurua lamenta que se antepongan "estrategias políticas" tras el rechazo del Congreso al decreto de protección social

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha lamentado en declaraciones a Euskadi Irratia que "ciertas estrategias políticas han prevalecido ante el interés general", tras haber tumbado PP, Vox y Junts este pasado jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, ya que, en su opinión, "es inaceptable abandonar así a personas que están en grave situación". (VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA)

