Gure Esku destaca la necesidad de una mayor soberanía
El movimiento ciudadano Gure Esku ha celebrado en Bilbao su segunda conferencia soberanista y ha analizado la construcción nacional. En la misma han subrayado la necesidad de una mayor soberanía y han reivindicado un modelo propio.
