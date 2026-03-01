Pradales se reunirá con el primer ministro belga en su tercer viaje oficial a Bruselas
El lehendakari Imanol Pradales viajará los días 3 y 4 de marzo a Bruselas con el objetivo de “reforzar el protagonismo político de Euskadi en el corazón de la Unión Europea”. Se trata de su tercer desplazamiento a la capital comunitaria en esta legislatura, tras los realizados en noviembre de 2024 y enero de 2025, todos ellos con la finalidad de que Euskadi “esté presente en las mesas donde se toman las decisiones que le afectan” y gane influencia para defender “los intereses y derechos de la sociedad vasca”.
El punto clave de la agenda será el encuentro bilateral al más alto nivel con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, quien recibirá a Pradales el 4 de marzo en su residencia oficial. La reunión tiene como objetivo “reforzar la alianza entre ambos países” y estrechar la colaboración en materias como la defensa de las lenguas cooficiales en Europa y la reivindicación del papel de las “regiones y naciones sin Estado con competencias legislativas para influir directamente en el Consejo Europeo”.
En un momento que el Ejecutivo vasco considera “crucial de redefinición de las políticas comunitarias”, el lehendakari participará en la ‘Power Regions of Europe - Round Table Summit 2026’, una cumbre de alto nivel donde las regiones con mayor capacidad económica y tecnológica fijarán posición ante la Política de Cohesión post-2028. En ese foro, defenderá un modelo de fondos europeos que premie la innovación y la competitividad regional.
Previamente, Pradales intervendrá en un diálogo organizado por el European Policy Centre (EPC), donde expondrá la visión vasca sobre cómo “la industria europea debe adaptarse a la nueva era de seguridad y geopolítica sin perder competitividad”. El Gobierno Vasco pretende que “la voz y las capacidades industriales vascas tengan un impacto directo en las decisiones del Consejo Europeo y la Comisión Europea”.
La agenda, aún sin cerrar, incluirá también encuentros con la diáspora vasca. Con este viaje, el Ejecutivo autonómico busca avanzar en cuestiones fundamentales de su agenda exterior, como “impulsar el reconocimiento y uso de la lengua vasca en las instituciones de la Unión Europea” y consolidar una estrategia de diplomacia subestatal activa.
