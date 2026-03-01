Acto en Amaiur
Unai Hualde afirma que el PNV seguirá plantando cara a la extrema derecha

18:00 - 20:00
Los jeltzales han puesto en valor el autogobierno y han recordado a Manuel de Irujo, navarro y jeltzale que llegó a ser ministro de la segunda república. En un acto celebrado en Amaiur, Unai Hualde, presidente del Napar Buru Batzar, ha subrayado que tal y como lo hiciera Manuel de Irujo, el PNV seguirá plantando cara a la extrema derecha. 

