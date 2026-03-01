Unai Hualde afirma que el PNV seguirá plantando cara a la extrema derecha

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha insistido en que "hay una voluntad clara de los tres partidos políticos de llegar a un acuerdo y de seguir insistiendo, y de intentar buscar esa solución, y me quedo con eso". El líder jeltzale ha realizado estas declaraciones en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi.