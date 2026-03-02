Desalojado el campus de EHU en Álava tras el lanzamiento de botes de humo

El alcalde de Bilbao reconoce que le gustaría activar la tasa turística en 2026 por el impacto económico que supondría, pero advierte de que los plazos administrativos lo hacen complicado. La ordenanza, previsiblemente, se aprobará para el próximo año. Aburto recuerda que el turismo representa ya el 8 % de la economía local y defiende que la recaudación servirá para mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y reforzar el desarrollo y el empleo en la ciudad.