Desalojado el campus de EHU en Álava tras el lanzamiento de botes de humo

VITORIA, 02/03/2026.- Alumnos tras ser desalojados este lunes del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Vitoria por los servicios de emergencia tras el lanzamiento en su interior de botes de humo, se han visto afectados cinco edificios del campus de la EHU. EFE / L. Rico
Euskaraz irakurri: EHUren Arabako campusa jendez hustu dute hainbat lagunek ke poteak jaurti ostean
EITB

Sobre las 11:30 horas se han lanzado botes de humo en cinco facultades del campus alavés. Ha sonado la alarma, se ha activado el protocolo y las aulas han sido desalojadas. Al parecer, podría tratarse de un acto de Ikasle Antolakunde Sozialista para anunciar una movilización para este martes, aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz. 

