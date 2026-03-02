Desalojado el campus de EHU en Álava tras el lanzamiento de botes de humo
Sobre las 11:30 horas se han lanzado botes de humo en cinco facultades del campus alavés. Ha sonado la alarma, se ha activado el protocolo y las aulas han sido desalojadas. Al parecer, podría tratarse de un acto de Ikasle Antolakunde Sozialista para anunciar una movilización para este martes, aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
Te puede interesar
Zapatero niega cualquier tipo de "relación" con Plus Ultra y desmiente reuniones con Ábalos u otras autoridades
El expresidente socialista ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Ante las preguntas de UPN sobre su vinculación con Plus Ultra, ha negado en varias ocasiones haber sido el facilitador del rescate de la aerolínea.
Juan Mari Aburto: “La tasa turística en Bilbao difícilmente entrará en vigor este año”
El alcalde de Bilbao reconoce que le gustaría activar la tasa turística en 2026 por el impacto económico que supondría, pero advierte de que los plazos administrativos lo hacen complicado. La ordenanza, previsiblemente, se aprobará para el próximo año. Aburto recuerda que el turismo representa ya el 8 % de la economía local y defiende que la recaudación servirá para mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y reforzar el desarrollo y el empleo en la ciudad.
"No tiene sentido exigir una responsabilidad sobre el 3M a un Gobierno presidido por el PSOE cuando las víctimas fuimos nosotros"
Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reprochado a aquellos que reclaman al Gobierno español la asunción de responsabilidad sobre la masacre del 3M que "sabemos en otros momentos de la historia, dónde estaban ellos y dónde estábamos nosotros".
Andueza advierte que es necesario "seguir apuntalando" la democracia
El PSE-EE ha celebrado en Eibar el 50 aniversario del primer mitin después del franquismo, celebrado en el fronton Astelehena de la localidad guipuzcoana. Un hito que marcó el inicio de medio siglo de aportación socialista a la democracia, y que advertía Eneko Andueza, se encuentra hoy en peligro.
Unai Hualde afirma que el PNV seguirá plantando cara a la extrema derecha
Los jeltzales han puesto en valor el autogobierno y han recordado a Manuel de Irujo, navarro y jeltzale que llegó a ser ministro de la segunda república. En un acto celebrado en Amaiur, Unai Hualde, presidente del Napar Buru Batzar, ha subrayado que tal y como lo hiciera Manuel de Irujo, el PNV seguirá plantando cara a la extrema derecha.
La Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco ofrece información y ayuda a la ciudadanía y empresas vascas presentes en Oriente Próximo
La Secretaría recomienda a todas ellas "mantener la calma", evitar los desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales, así como de la embajada de España y las representaciones de la Unión Europea.
Pradales se reunirá con el primer ministro belga en su tercer viaje oficial a Bruselas
El Lehendakari viajará a Bruselas los días 3 y 4 de marzo para reforzar el papel de Euskadi en Europa y participar en una cumbre sobre la futura Política de Cohesión post-2028.
El PSE-EE defiende la nueva ley de Medidas Urgentes como una herramienta clave para dar solución al problema de la vivienda
En una jornada organizada por los socialistas alaveses, el consejero de Vivienda Denis Itxaso ha subrayado la necesidad de llegar a acuerdos en materia de vivienda y ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, ha recriminado a EH Bildu y al PNV su actitud en esta materia.
Gure Esku destaca la necesidad de una mayor soberanía
El movimiento ciudadano Gure Esku ha celebrado en Bilbao su segunda conferencia soberanista y ha analizado la construcción nacional. En la misma han subrayado la necesidad de una mayor soberanía y han reivindicado un modelo propio.