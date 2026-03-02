EH Bildu cree que el 'bloody sunday' es un referente para el 3 de marzo
Miembros de la coalicion soberanista se han reunido con una delegación de Irlanda del Norte y tras ese encuentro, el portavoz del Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha opinado que el Gobierno de Sánchez debería seguir el camino de David Cameron.
Te puede interesar
El equipo rectoral de EHU rechaza el "inaceptable" lanzamiento de botes de humo en el campus de Álava
Con motivo del aniversario este martes de la masacre de 3 de marzo, un grupo de estudiantes ha colocado botes de humo en cuatro facultades del campus alavés, lo que ha obligado a activar el protocolo y a desalojar las aulas. En un comunicado, el Rectorado ha asegurado que defiende el derecho del alumnado a expresar sus reivindicaciones, pero advierte de que "no se puede permitir que el derecho legítimo a la protesta sea secuestrado por métodos que atentan contra la seguridad" .
Desalojado el campus de EHU en Álava tras el lanzamiento de botes de humo
Sobre las 11:30 horas se han lanzado botes de humo en cuatro facultades del campus alavés. Ha sonado la alarma, se ha activado el protocolo y las aulas han sido desalojadas. Al parecer, podría tratarse de un acto de Ikasle Antolakunde Sozialista para anunciar una movilización para este martes, aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
Zapatero niega cualquier tipo de "relación" con Plus Ultra y desmiente reuniones con Ábalos u otras autoridades
El expresidente socialista ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Ante las preguntas de UPN sobre su vinculación con Plus Ultra, ha negado en varias ocasiones haber sido el facilitador del rescate de la aerolínea.
Juan Mari Aburto: “La tasa turística en Bilbao difícilmente entrará en vigor este año”
El alcalde de Bilbao reconoce que le gustaría activar la tasa turística en 2026 por el impacto económico que supondría, pero advierte de que los plazos administrativos lo hacen complicado. La ordenanza, previsiblemente, se aprobará para el próximo año. Aburto recuerda que el turismo representa ya el 8 % de la economía local y defiende que la recaudación servirá para mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y reforzar el desarrollo y el empleo en la ciudad.
"No tiene sentido exigir una responsabilidad sobre el 3M a un Gobierno presidido por el PSOE cuando las víctimas fuimos nosotros"
Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reprochado a aquellos que reclaman al Gobierno español la asunción de responsabilidad sobre la masacre del 3M que "sabemos en otros momentos de la historia, dónde estaban ellos y dónde estábamos nosotros".
Andueza advierte que es necesario "seguir apuntalando" la democracia
El PSE-EE ha celebrado en Eibar el 50 aniversario del primer mitin después del franquismo, celebrado en el fronton Astelehena de la localidad guipuzcoana. Un hito que marcó el inicio de medio siglo de aportación socialista a la democracia, y que advertía Eneko Andueza, se encuentra hoy en peligro.
Unai Hualde afirma que el PNV seguirá plantando cara a la extrema derecha
Los jeltzales han puesto en valor el autogobierno y han recordado a Manuel de Irujo, navarro y jeltzale que llegó a ser ministro de la segunda república. En un acto celebrado en Amaiur, Unai Hualde, presidente del Napar Buru Batzar, ha subrayado que tal y como lo hiciera Manuel de Irujo, el PNV seguirá plantando cara a la extrema derecha.
La Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco ofrece información y ayuda a la ciudadanía y empresas vascas presentes en Oriente Próximo
La Secretaría recomienda a todas ellas "mantener la calma", evitar los desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales, así como de la embajada de España y las representaciones de la Unión Europea.
Pradales se reunirá con el primer ministro belga en su tercer viaje oficial a Bruselas
El Lehendakari viajará a Bruselas los días 3 y 4 de marzo para reforzar el papel de Euskadi en Europa y participar en una cumbre sobre la futura Política de Cohesión post-2028.