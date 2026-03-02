Con motivo del aniversario este martes de la masacre de 3 de marzo, un grupo de estudiantes ha colocado botes de humo en cuatro facultades del campus alavés, lo que ha obligado a activar el protocolo y a desalojar las aulas. En un comunicado, el Rectorado ha asegurado que defiende el derecho del alumnado a expresar sus reivindicaciones, pero advierte de que "no se puede permitir que el derecho legítimo a la protesta sea secuestrado por métodos que atentan contra la seguridad" .