3 de marzo
EH Bildu cree que el 'bloody sunday' es un referente para el 3 de marzo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Bloody sunday' Gasteizko martxoaren 3rako erreferente bat dela uste du EH Bilduk
EITB

Miembros de la coalicion soberanista se han reunido con una delegación de Irlanda del Norte y tras ese encuentro, el portavoz del Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha opinado que el Gobierno de Sánchez debería seguir el camino de David Cameron.

Pello Otxandiano EH Bildu 3 de marzo Política

