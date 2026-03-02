TURISMO
Juan Mari Aburto: “La tasa turística en Bilbao difícilmente entrará en vigor este año”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Juan Mari Aburto: "Bilboko tasa turistikoa nekez sartuko da indarrean aurten"
EITB

El alcalde de Bilbao reconoce que le gustaría activar la tasa turística en 2026 por el impacto económico que supondría, pero advierte de que los plazos administrativos lo hacen complicado. La ordenanza, previsiblemente, se aprobará para el próximo año. Aburto recuerda que el turismo representa ya el 8 % de la economía local y defiende que la recaudación servirá para mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y reforzar el desarrollo y el empleo en la ciudad.

