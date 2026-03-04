El juicio por las mascarillas contra Ábalos y Koldo arrancará en el Tribunal Supremo el 7 de abril
El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista de la trama Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia.
La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del exministro y su exasesor, por lo que ambos, junto a Aldama, se sentarán en el banquillo de los acusados.
El Supremo les juzgará por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio, para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.
Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por riesgo "extremo" de fuga.
Armengol y Torres como testigos, pero Sánchez, Marlaska e Illa no
De la larga lista de testigos, que superan los 75, el tribunal ha aceptado que declaren la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el ministro de Político Territorial Ángel Víctor Torres.
En cambio, ha rechazado que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa; la vicepresidenta María Jesús Montero; y la exministra Reyes Maroto. Así lo ha decidido "dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesaridad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados".
En su auto, de 138 folios, la Sala desestima todas las nulidades planteadas por las defensas de Ábalos y Koldo en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero, así como las alegaciones para que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional española y de esta forma retrasar el juicio, una petición que los letrados habían reiterado al alto tribunal esta misma semana.
Explican que razones de "seguridad jurídica" apoyan que se mantenga el criterio del acuerdo de 2014 que determina que, en las causas contra aforados, "la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado", como sucedió con la renuncia de Ábalos al escaño.
Te puede interesar
El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976
La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra". El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.
El lehendakari Pradales pide una única voz de Europa para desescalar el conflicto
El lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a la Unión Europea a trabajar "desde la unidad y con una única voz" en la desescalada del conflicto entre EE. UU. e Irán y a acordar previamente las desavenencias entre estados porque "la fragmentación en Europa no es positiva".
Feijóo se reúne con Aitor Esteban: "A mi me gusta el Estatuto de Gernika como es"
El presidente del PP también ha mostrado su preocupación por una posible reforma del mismo que tenga “la firma de Bildu”.
La comparecencia de Sánchez, en cinco titulares
Pedro Sánchez ha recuperado ante el conflicto en Oriente Medio el lema del "No a la guerra" popularizado con la invasión de Irak en 2003 y ha advertido de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno, en clara referencia a Donald Trump.
Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno".
Jauregi cree que Trump tendría "dificultades" en su embargo comercial a España porque Europa "es un mercado único"
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregia, ha asegurado que Donald Trump tendría "dificultades" para aplicar el bloqueo comercial, y ha subrayado que la fortaleza de Europa "está en la unión". No obstante, ha advertido de que el Gobierno de EEUU puede adoptar "medidas individuales que también pueden hacer daño".
El lehendakari Pradales intentará plantear temas de agenda propia en Bruselas
Garazi Ayesta nos da las claves de la visita del lehendakari a Bruselas. Por la tarde, se reunirá con el primer ministro belga, y se espera que se ponga sobre la mesa el tema de la oficialidad del euskera en las instituciones europeas.
Sánchez responderá a las 9:00 a la amenaza de Trump de romper el comercio con España
El presidente del Gobierno español comparecerá en Moncloa tras la escalada de tensión con Washington por la guerra de Irán y el uso de bases militares.
Pradales pide a Europa actuar como un actor global, rápido y de manera unida ante la crisis internacional
El lehendakari ha hecho estas declaraciones al comienzo el viaje de 48 horas que ha comenzado a Bruselas para participar en varios foros sobre políticas estratégicas y economía y en el que se reunirá con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.