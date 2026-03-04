Abalosen eta Koldoren aurkako musukoen auziko epaiketa apirilaren 7an hasiko da, Auzitegi Gorenean
Funtzionario-eroskeria, eragimen-trafikoa, baliabideak bidegabe eralgitzea, erakunde kriminala, lehen eskuko informazioaz baliatzea, faltsukeria eta prebarikazio delituengatik epaituko dituzte.
Espainiako Auzitegi Gorenak apirilaren 7an hasiko du Jose Luis Abalos ministro ohiaren, Koldo Garcia aholkulari ohiaren eta Victor de Aldama enpresaburu eta eskupeko-hartzailearen aurkako ahozko ikustaldia, pandemia-garaian musukoen kontratuetan egin omen zituzten irregulartasunengatik.
Zigor-arloko salak auto bat eman du ministro ohiaren eta aholkulari ohiaren defentsek planteatutako aurretiazko gai guztiak ezesteko, eta, beraz, biak akusatuen aulkian eseriko dira, Aldamarekin batera.
Funtzionario-eroskeria, eragimen-trafikoa, bidegabeko eralgitzea, erakunde kriminaleko kide izatea, lehen eskuko informazioaz baliatzea eta aprobetxamendua, faltsukeria eta prebarikazio delituengatik epaituko ditu Gorenak.
Fiskaltzak 24 urteko kartzela-zigorra eskatu du ministro ohiarentzat, eta 19 eta erdikoa aholkulari ohiarentzat; akusazioek, aldiz, 30 urtera arteko kartzela-zigorra eskatu dute; hirugarren akusatuarentzat, berriz, Victor de Aldama enpresariarentzat, 7 urteko espetxe-zigorra eskatu dute, Ministerio Publikoarekin kolaboratzeagatik.
Abalos eta Koldo behin-behineko espetxealdian daude azaroaren 27tik, ihes egiteko "muturreko" arriskuagatik.
Armengol eta Torres lekuko gisa, baina Sanchez, Marlaska eta Illa, ez
Lekukoen zerrenda luzea da, eta 75 pertsonak baino gehiagok emango dute testigantza, hala nola Francina Armengol Kongresuaren presidenteak eta Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak, auzitegiak horiek deklaratzea onartu du eta.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroa, Salvador Illa Generalitateko presidente eta Osasun ministro ohia, Maria Jesus Montero presidenteordea eta Reyes Maroto ministro ohia, aldiz, ez dira lekuko gisa joango. Hala erabaki du tribunalak, "prozesuaren xedearekin loturarik ez dutelako eta inputatutako gertakariak argitzeko testigantzak beharrezkoak ez direlako".
138 orriko autoan, Salak ezetsi egin ditu Abalosen eta Koldoren defentsek otsailaren 12an egindako aurretiazko entzunaldian planteatutakoa, bai eta auzia Espainiako Auzitegi Nazionalera bidaltzeko alegazioak ere; euren asmoa zen epaiketa atzeratzea. Abokatuek aste honetan bertan bidali zioten eskaera hori Auzitegi Gorenari berriro.
Azaldu dutenez, "segurtasun juridikoko" arrazoiek 2014ko akordioaren irizpideari eustea babesten dute. Horren arabera, forudunen aurkako auzietan, "ahozko epaiketa hastea da auzitegiarekin bat finkatzen da eskumena behin betiko, data horren ondoren forudun-izaera galdu bada ere", Abalosek eserlekuari uko egitearekin gertatu zen bezala.
Estatuak 1976ko Gasteizko sarraskian izan zuen papera aitortzea baztertu du Senatuak, eztabaida gogor batean
Tentsioa areagotu egin da Josu Estarrona EH Bilduren senatariak, PPren aulkiari begira eta ukabila gora zuela, hau esan duenean: "Hil ezin izan zenituzten langileen bilobak gara!". Javier Arenasek (PP) Estarronaren esaldia kentzeko eskatu dio presidenteari, eta Javier Maroto Senatuaren presidenteordeak onartu egin du eskaera.
AEBren eta Iranen arteko gatazka baretzeko "batasunetik" lan egiteko eskatu dio Pradalesek EBri
Imanol Pradales lehendakariak AEBren eta Iranen arteko gatazka baretzeko "batasunetik eta ahots bakarrarekin" lan egiteko eskatu dio Europar Batasunari, eta aldez aurretik estatuek bat egin beharko dute, "Europan zatiketa ez delako positiboa".
Feijoo Aitor Estebanekin bildu da: "Niri Gernikako Estatutua bere horretan gustatzen zait"
PPren presidenteak adierazi du kezkaturik dagoela “Bilduk sinatuko” omen duen erreforma dela eta. EAJko iturriek, bestalde, bi buruek bilera izan dutela baieztatu diote EITBri. "Alderdi demokratiko guztiekin" egin ohi dituela bilerak adierazi dute, eta ez dute edukiari buruzko zehaztasunik eman.
Sanchezen agerraldia, bost titularretan
Pedro Sanchezek 2003an Iraken inbasioarekin ezagun egin zen "gerrari ez" leloa berreskuratu du Ekialde Hurbileko gatazkaren aurrean, eta ohartarazi du Espainia ez dela izango munduarentzat txarra den zerbaiten konplize, bakarren baten errepresalien beldur, Donald Trumpi erreferentzia eginez.
Sanchezek "gerrari ez" leloa defendatu du, eta adierazi du ez dela Trumpen "errepresalien beldur"
AEBk eta Israelek Irani egindako erasoaren harira egindako adierazpen instituzional batean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak azpimarratu du Espainiaren jarrera argia dela: nazioarteko zuzenbidea ez errespetatzea arbuiatzea eta iraganeko akatsetan erortzea saihestea. Ohartarazi duenez, Espainia "ez da munduarentzat txarra den zerbaiten konplize izango, baten baten errepresalien beldurragatik soilik".
Jauregik uste du Trumpek "oztopoak" izango lituzkeela Espainiarekiko merkataritza harremanak eteteko, Europa "merkatu bakarra" delako
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak Euskadi Irratian esan du Trumpek "zail" izango lukeela Espainiaren kontrako merkataritza blokeoa aplikatzeko, Europa "merkatu bakarra" delako. Europaren indarra "batasunean" dagoela nabarmendu du. Hala ere, adierazi du AEBko Gobernuak "neurri indibidualekin min egin dezakeela".
Pradales lehendakariak hainbat gai ekarri ditu Bruselara
Lehendakaria Bruselara egiten ari den bidaia ofizialaren gakoak eman dizkigu Garazi Ayestak. Arratsaldean, Belgikako lehen ministroarekin bilduko da, eta euskara Europako erakundeetan ofizial izatea mahai gainean jartzea espero da.
Sanchezek 09:00etan erantzungo dio Trumpi, Espainiarekin duen merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin baitu
Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egingo du Moncloan, Irango gerraren eta base militarren auziaren ondorioz Washingtonekin tentsioa areagotu ostean.
Lehendakariak Europari "ahots bakarrarekin" aritzeko eskatu dio, Ekialde Hurbileko gerraren aurrean
Lehendakariak Bruselan egin ditu adierazpenok, 48 ordurako egin duen bidaiaren hasieran. Estrategia politikoei eta ekonomiari buruzko hainbat bileratan parte hartuko du eta Bart De Wever Belgikako lehen ministroarekin bilduko da.