VISITA OFICIAL
Pradales ve en Bélgica un "aliado" para Euskadi en diferentes ámbitos

IMANOL PRADALES
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakariak esan du Belgika Euskadirentzat hainbat alorretan "aliatu bat" dela
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido hoy en Bruselas con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.  El jefe del Ejecutivo vasco ve posibilidades de cooperación entre ambos países en diversos ámbitos; entre otros, ha citado la industria, la oficialidad del euskera y la Macroregión Atlántica. 

 

Titulares de Hoy Imanol Pradales Bélgica Gobierno Vasco Política

Josu Estarrona
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976

La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra".  El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno". 

Jauregi Trump
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jauregi cree que Trump tendría "dificultades" en su embargo comercial a España porque Europa "es un mercado único"

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregia, ha asegurado que Donald Trump tendría "dificultades" para aplicar el bloqueo comercial, y ha subrayado que la fortaleza de Europa "está en la unión". No obstante, ha advertido de que el Gobierno de EEUU puede adoptar "medidas individuales que también pueden hacer daño".

