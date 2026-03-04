El lehendakari Pradales pide una única voz de Europa para desescalar el conflicto
El lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a la Unión Europea a trabajar "desde la unidad y con una única voz" en la desescalada del conflicto entre EE. UU. e Irán y a acordar previamente las desavenencias entre estados porque "la fragmentación en Europa no es positiva".
Te puede interesar
Feijóo se reúne con Aitor Esteban: "A mi me gusta el Estatuto de Gernika como es"
El presidente del PP también ha mostrado su preocupación por una posible reforma del mismo que tenga “la firma de Bildu”.
La comparecencia de Sánchez, en cinco titulares
Pedro Sánchez ha recuperado ante el conflicto en Oriente Medio el lema del "No a la guerra" popularizado con la invasión de Irak en 2003 y ha advertido de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno, en clara referencia a Donald Trump.
Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno".
Jauregi cree que Trump tendría "dificultades" en su embargo comercial a España porque Europa "es un mercado único"
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregia, ha asegurado que Donald Trump tendría "dificultades" para aplicar el bloqueo comercial, y ha subrayado que la fortaleza de Europa "está en la unión". No obstante, ha advertido de que el Gobierno de EEUU puede adoptar "medidas individuales que también pueden hacer daño".
El lehendakari Pradales intentará plantear temas de agenda propia en Bruselas
Garazi Ayesta nos da las claves de la visita del lehendakari a Bruselas. Por la tarde, se reunirá con el primer ministro belga, y se espera que se ponga sobre la mesa el tema de la oficialidad del euskera en las instituciones europeas.
Sánchez responderá a las 9:00 a la amenaza de Trump de romper el comercio con España
El presidente del Gobierno español comparecerá en Moncloa tras la escalada de tensión con Washington por la guerra de Irán y el uso de bases militares.
Pradales pide a Europa actuar como un actor global, rápido y de manera unida ante la crisis internacional
El lehendakari ha hecho estas declaraciones al comienzo el viaje de 48 horas que ha comenzado a Bruselas para participar en varios foros sobre políticas estratégicas y economía y en el que se reunirá con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.
Miles de personas recuerdan a los trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976
En un acto, han prometido seguir “trabajando contra la impunidad del crimen de Estado”.
Todos los partidos salvo Vox recuerdan a las víctimas del 3 de Marzo
El PNV ha pedido la desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales. Arnaldo Otegi ha señalado que el 3-M fue una "operación de Estado".