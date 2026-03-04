Hoy es noticia
El lehendakari Pradales pide una única voz de Europa para desescalar el conflicto

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
Imanol Pradales. Foto: Irekia.
Euskaraz irakurri: Europak aho batez erantzun behar duela gerraren aurrean uste du Pradales lehendakariak

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a la Unión Europea a trabajar "desde la unidad y con una única voz" en la desescalada del conflicto entre EE. UU. e Irán y a acordar previamente las desavenencias entre estados porque "la fragmentación en Europa no es positiva".

EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno". 

EN DIRECTO
Hace  min.

Jauregi cree que Trump tendría "dificultades" en su embargo comercial a España porque Europa "es un mercado único"

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregia, ha asegurado que Donald Trump tendría "dificultades" para aplicar el bloqueo comercial, y ha subrayado que la fortaleza de Europa "está en la unión". No obstante, ha advertido de que el Gobierno de EEUU puede adoptar "medidas individuales que también pueden hacer daño".

