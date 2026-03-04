Hoy es noticia
Senado
El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976

Josu Estarrona
18:00 - 20:00
Josu Estarrona. Foto: Senado.
Euskaraz irakurri: Estatuak 1976ko Gasteizko sarraskian izan zuen paperaren aitortza gaitzetsi du Senatuak eztabaida gogor batean

Última actualización

La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra".  El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.

Senado 3 de marzo EH Bildu EAJ-PNV PP Política

18:00 - 20:00
