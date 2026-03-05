El lehendakari convoca de urgencia el Grupo para la Defensa Industrial por la guerra en Irán
La reunión se celebrará el miércoles de la semana que viene según ha adelantado el lehendakari y busca "activar mecanismos de monitorización permanente, reforzar la coordinación con todas las empresas y clústeres y preparar un paquete de medidas de contingencia ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio se prolongue durante meses".
Itziar Carrocera (PNV) proclamada nueva alcaldesa de Santurtzi con los cinco votos en blanco del PSE-EE
La jeltzale asume la alcaldía "con ilusión" y consciente de las difultades: "Me voy a dejar la piel, voy a darlo todo por el pueblo".
El Gobierno de España desmiente "tajantemente" que haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado esta tarde que España ha accedido a "cooperar" con el Ejército estadounidense.
Pradales ve en Bélgica un "aliado" para Euskadi en diferentes ámbitos
El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido hoy en Bruselas con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever. El jefe del Ejecutivo vasco ve posibilidades de cooperación entre ambos países en diversos ámbitos; entre otros, ha citado la industria, la oficialidad del euskera y la Macroregión Atlántica.
El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976
La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra". El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.
El juicio por las mascarillas contra Ábalos y Koldo arrancará en el Tribunal Supremo el 7 de abril
Se les juzgará por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
El lehendakari Pradales pide una única voz de Europa para desescalar el conflicto
El lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a la Unión Europea a trabajar "desde la unidad y con una única voz" en la desescalada del conflicto entre EE. UU. e Irán y a acordar previamente las desavenencias entre estados porque "la fragmentación en Europa no es positiva".
Feijóo se reúne con Aitor Esteban: "A mi me gusta el Estatuto de Gernika como es"
El presidente del PP también ha mostrado su preocupación por una posible reforma del mismo que tenga “la firma de Bildu”.
La comparecencia de Sánchez, en cinco titulares
Pedro Sánchez ha recuperado ante el conflicto en Oriente Medio el lema del "No a la guerra" popularizado con la invasión de Irak en 2003 y ha advertido de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno, en clara referencia a Donald Trump.
Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno".