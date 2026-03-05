INDUSTRIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El lehendakari convoca de urgencia el Grupo para la Defensa Industrial por la guerra en Irán

Imanol Pradales Lehendakaria Bruselan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakariak industria defendatzeko taldea deitu du Ekialde Hurbileko gatazkaren egoera aztertzeko
author image

EITB

Última actualización

La reunión se celebrará el miércoles de la semana que viene según ha adelantado el lehendakari y busca "activar mecanismos de monitorización permanente, reforzar la coordinación con todas las empresas y clústeres y preparar un paquete de medidas de contingencia ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio se prolongue durante meses". 

Imanol Pradales Industria Política

Te puede interesar

Josu Estarrona
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976

La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra".  El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno". 

Cargar más
Publicidad
X