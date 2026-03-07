8M
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PNV insta a las mujeres jóvenes a ocupar el lugar que les corresponde sin cortapisas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dagokien lekua har dezatela eskau die EAJk emakume gazteei
author image

EITB

Última actualización

El PNV aboga por que las mujeres ocupen "sin cortapisas" el lugar que les corresponde en todos los ámbitos y ha llamado a las más jóvenes a hacerlo en las áreas de la política, la ciencia, la cultura o donde quieran estar porque su liderazgo es "imprescindible" para que la nación vasca "avance".

Feminismo EAJ-PNV Política

Te puede interesar

Óscar Puente
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El ministro Puente pone en 3 o 4 años el horizonte para finalizar la Y vasca

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en "tres o cuatro años". Además, ha precisado que "la espinita clavada" con el TAV es Francia, pero cree que el actual ministro galo Philippe Tabarot apuesta por la continuidad en el país vecino de la infraestructura, que forma parte del Corredor europeo Atlántico.
Cargar más
Publicidad
X