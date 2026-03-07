El PNV insta a las mujeres jóvenes a ocupar el lugar que les corresponde sin cortapisas
El PNV aboga por que las mujeres ocupen "sin cortapisas" el lugar que les corresponde en todos los ámbitos y ha llamado a las más jóvenes a hacerlo en las áreas de la política, la ciencia, la cultura o donde quieran estar porque su liderazgo es "imprescindible" para que la nación vasca "avance".
