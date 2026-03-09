Arranca la última semana de la campaña para las elecciones locales en Iparralde

La campaña electoral para las Elecciones Municipales en Iparralde ha entrado en su última semana, ya que este domingo, 15 de marzo, se celebrará la primera vuelta, a la que sucederá una segunda el 22 de marzo en caso de ser necesario.

Se espera que en la primera vuelta los resultados sean definitivosen el 90 % de los 160 municipios, en los cuáles solo se presentan una candidatura o dos.

Sin embargo, es muy probable que en 14 localidades haya que ir a segunda vuelta, salvo que alguna de las candidaturas supere el 50% de apoyo en la primera.

La segunda ronda será clave, ya que las listas que logrado más de un 10% de apoyo en la primera vuelta pueden buscar acuerdos y revertir los resultados.

Un dato a tener en cuenta es que, de acuerdo con la nueva ley aprobada el año pasado, también en las localidades de menos de 1000 habitantes se deberán cumplir por primera vez los siguientes requisitos: las candidaturas deberán ser completas (no se podrán presentar candidaturas individuales) y las listas derberán garantizar la paridad.

Esto ha supuesto que en muchos municipios pequeños se presenten menos listas y puede que en la mayoría de los casos la composición las Herriko Etxea quede aclarada en la primera vuelta.

De 225 listas, solo 64 están encabezadas por mujeres.

Principales candidaturas

Baiona: El centrista Jean René Etxegarai, alcalde de Baiona desde 2014, ha presentado una amplia lista de centroderecha. La izquierda, en cambio, llega dividida a las urnas. La alianza entre Jean-Claude Iriarte (EH Bai) y Collete Capdeville (PS) parece la más sólida, pero ha acarreado la división entre los socialistas, provocando que Henri Etxeto haya presentado su propia lista.

Angelu: El republicano Claude Olivé (LR), alcalde de Angelu desde 2014, se presenta a la reelección con una amplia lista de centroderecha. En 2020 Olive logró la mayoría absoluta en la primera vuelta. La izquierda se presenta en dos listas separadas: la encabezada por la ecologista Mahaut Fanchini, apoyada por socialistas y coumunistas, y la lista de la izquierda abertzale.

Biarritz: La derechista Maider Arostegi, alcaldesa desde 2020, quiere seguir en el puesto, pero el polémico proyecto urbanístico de Agilera, salpicado por sospechas de corrupción, puede jugarle una mala pasada y dividir o alejar votantes; pero, sin duda, la gran sorpresa en Biarritz la ha dado, el exjugador de rugby Serge Blanco, conocido en toda Francia por su trayectoria no sólo deportiva, sino también empresarial, que se presenta sin siglas. Blanco es un mito en la ciudada, y habrá que ver si la ciudadanía considera que puede ser también un líder en lo político.

En Donibane Lohitzune el republicano Jean François Hirigoien querría revalidar el cargo. Manuel de Lara, de centro-derecha y quien estuviera en el pasado en las listas con Irigoien, ha presentado su propia lista sin etiqueta, como lo hizo 2020, (entonces logró el 23 % de las papeletas). La lista de izquierdas es la de Paxcal Laffite, abertzale y progresista, quien en 2020 logró también el 23 % de los votos.

En Hendaia también ha habido sorpresas, ya que Kotte Ezenarro, alcalde desde hace una década, ha pactado con Pascal Destruhaut (centro-derecha) quien fuera su rival en 2020 y quien hoy en día es líder de la oposición en la Herriko Etxea. No se descarta que, gracias a esta gran alianza, Ezenarro sea proclamado alcalde ya en primera vuelta. Sin embargo, la lista de la izquierda abertzale encabezada por Laetita Navarro aspira a imponerse a la fuerza de la derecha. El pacto entre Ezenarro y Destruhaut y ese viraje a la derecha puede darle fuerza.

De los municipios al Elkargoa

Los votos de las Herriko Etxea tienen una importancia supramunicipal, ya que en base a ello se decide la composición de la Euskal Hirigune Elkargoa (EHE) (Comunidad de aglomeración del País Vasco).

El caso es que, a pesar de ser 160 los municipios, EHE cuenta con 232 escaños ya que la representación es proporcional de la población, y varias localidades tienen más de un representante, como, por ejemplo, Baiona, que tiene 22 representantes, Angelu 17, Biarritz 11, Hendaia 7 y Donibana Lohizune 6.

Euskal Hirigune Elkargoa, creada en 2017, es la primera institución pública de Ipar Euskal Herria, un órgano equivalente al Parlamento Vasco, aunque con menos competencias. En la actualidad ostenta poder decisivo en materia de desarrollo económico, transporte, medio ambiente o políticas educativas. Algunos consideran que uno de los principales retos del órgano será aumentar dichas competencias, mientras que para otros ya tiene suficientes, o incluso, demasiadas.