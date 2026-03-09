Abian da Ipar Euskal Herriko herriko bozetarako kanpainaren azken astea
160 udalerritako auzapezak hautatu beharko dituzte herritarrek eta espero da horietatik ia gehientsuenetan, % 90etan, lehen itzulian (martxoak 15) emaitzak erabakita gelditzea, hautagaitza bakarra edo bi daudelako. Aldiz, oso litekeena da 14 herritan bigarren itzulira (martxoak 22) joatea, hautagaitzetako batek ez badu behintzat lehenengoan % 50eko babesa gainditzen. Herriko etxeez gaindiko garrantzia dute bozek, emaitzen arabera osatuko baita, ondoren, Euskal Hirigune Elkargoa.
Ipar Euskal Herrian azken astean sartu da Herriko Bozetarako hauteskunde-kanpaina, izan ere igande honetan, martxoak 15, lehen itzulia egingo dute eta, egun horretan auzapez guztiak zehaztuta gelditzen ez badira, datorrenean, hilak 22an bigarren itzulia jokatu beharko dute.
160 udalerritako auzapezak hautatu beharko dituzte herritarrek eta espero da horietatik ia gehientsuenetan, % 90etan, lehen itzulian erabakita geldituko dela nor izango den auzapez eta nortzuk herriko etxeetako kontseilari, hautagaitza bakarra edo bi daudelako.
Aldiz, oso litekeena da 14 herritan bigarren itzulira joatea, horietako hautagaitzetako batek ez badu behintzat lehenengoan % 50eko babesa gainditzen.
Lehenengo itzulian % 10eko babesa baino handiagoa lortu duten zerrendek akordioak bila ditzakete eta, egiatan, emaitzak irauli.
Kontuan hartzeko datua da, halaber, iaz onartutako lege berriari jarraiki, 1.000 biztanletik beherako herrietan ere lehen aldiz honako baldintzak bete beharko direla: hautagaitza zerrendek osoak beharko dute izan (banakako hautagai-zerrendarik ezingo da aurkeztu) eta, horrez gain, parekidetasuna bermatu beharko dute.
Horrek ekarri du udalerri txiki askotan zerrenda gutxiago aurkeztea eta baliteke kasu gehienetan lehen itzulian argituta geratzea herri kontseiluaren osaera.
225 zerrendatatik 64k baino ez dute emakumezko zerrenda-burua.
Hautagai nagusiak
Baionan 2014tik auzapez den Jean Rene Etxegarai zentristak karguari eutsi nahi dio eta zentro-eskuineko zerrenda zabala aurkeztu du. Ezkerra, aldiz, zatituta iritsi da bozetara. Jean-Claude Iriarten (EH Bai) eta Collete Capdeville (PS)-ren aliantzak dirudi sendoen, baina sozialisten artean zatiketa izan da, eta Henri Etxeto sozialistak zerrenda propioa aurkeztu du.
Angelun 2014tik auzapez den Claude Olive errepublikarra (LR) berriz aurkeztuko da, zentro-eskuineko zerrenda zabalarekin. 2020an lehen itzulian gehiengo osoa lortu zuen Olivek. Ezkerretik, bi zerrenda: Mahaut Fanchini ekologista buru duena, sozialista eta koumunisten babesarekin, eta ezker abertzaleen zerrenda.
Miarritzen sei zerrenda aurkeztu dira. Maider Arostegi eskuindarrak, 2020tik alkate denak, postuan segi nahi du baina agintaldi zaila izan du, Agilerako hirigintza-proiektu polemikoa tarteko (ustekleria susmoek zipriztindua), eta bere jarraitzaileen artean eragin duen zatiketak eragina izan dezake emaitzetan. Arostegik parez pare izango du aurtengoan Serge Blanco errugbi jokalari ohia, Frantzia osoan ezagun dena, kirol arloan ez ezik, enpresa-arloan izan duen ibilbideagatik ere. Miarritzen mito bat da Blanco eta independente gisa aurkeztuko da.
Donibane Lohitzunen Jean François Hirigoien errepublikanoak kargua berretsi nahiko luke. Manuel de Lara zentro-eskuinekoa, aurrez Irigoienekin egonak, auzapez izateko zerrenda propioa aurkeztu du 2020an bezala, etiketarik gabekoa. % 23ko babesa eskuratu zuen orduan. Ezkerreko zerrenda Paxcal Laffiterena da, abertzale eta aurrerakoia, 2020ko bozetan botoen % 23 lortu zituen.
Hendaian ere izan da sorpresarik. Izan ere, hamar urte auzapez karguan daraman Kotte Ezenarrok 2020ko bozetan bere arerio izan zen eta herriko etxean oposizioko buru duen Pascal Destruhautekin (zentro-eskuina), ituna egin baitu zerrenda bateratua aurkezteko. Ez da baztertzen lehen itzulian bertan Ezenarro auzapez izendatzea. Hala ere, zentro-eskuineko indarrari gailentzeko asmotan aurkeztuko da Laetita Navarro zerrendaburu duen ezker abertzalearen zerrenda. Ezenarro eta Destruhauten arteko itunak eta eskuinera-biratzeak indarra eman diezaioke.
Udaletatik Elkargora
Herriko Etxeetako bozek, herriez gaindiko garrantzia dute, horren arabera erabakitzen baita Euskal Hirigune Elkargoaren (EHE) ordezkaritza.
Kontua da 160 udalerri izan arren, 232 direla Elkargoko eserlekuak, populazioaren araberakoa baita ordezkaritza, eta hainbat herrik ordezkari bat baino gehiago dute; Baionak, esaterako 22 ordezkari ditu. Angeluk 17, Biarritzek 11, Hendaiak 7 eta Donibane Lohizunek 6.
Euskal Hirigune Elkargoa 2017an sortu zen eta Ipar Euskal Herriko lehen erakunde publikoa da. EAEko Legebiltzarraren pareko organoa litzateke, nahiz eta eskumen gutxiago dituen. Egun, garapen ekonomikoa, garraioa, ingurumena edo hezkuntza politiken inguruko eskumena du, eta zenbaiten ustez Elkargo berriaren erronka nagusietako izango da, hain zuzen ere, eskumen horiek handitzea. Beste zenbaitentzat, aldiz, baditu nahikoak eta gehiegi.
Zure interesekoa izan daiteke
Auzitegiak onartu egin du Iñigo Errejonen aurkako bigarren sexu-eraso salaketa
Ustez 2021ean gertatutako sexu-eraso batekin lotuta dago azken hori, Elisa Mouliaa aktoreak aurkeztutako salaketaren ondoren jaso duena.
EAJk Espainiako Gobernua estutu du "Tubos Reunidosek zorra berregituratu" eta bideragarritasun plan bat landu ditzan
Jeltzaleek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, industriak "une zailak bizi ditu Estatu osoan, argindarraren prezio altuen ondorioz". "Horregatik, denbora daramagu energia prezio lehiakorragoak lortzeko neurriak eskatzen", esan dute.
EH Bilduk "inperialismoaren aurka eta bakearen alde" egingo du Aberri Egunean
Iruñean, "Zazpiak bat egin" lelopean, Euskal Herria "herri bat" eta "aske izan nahi duen nazio bat" dela aldarrikatuko du.
Etxanobe, AHTari buruz: "Serio eta zorrotz ekin behar zaio, ezin dugu atzerapen gehiagorik izan"
Joan den ostiralean, Oscar Puente Espainiako Garraio ministroak esan zuen "hiruzpalau urtean" AHTa egiteko lanak bukatuta izango zurela. Horren harira, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak azpimarratu du, Radio Euskadiko "Boulevard" saioan egindako elkarrizketan, "egun bakarreko atzerapenak ere Euskadirako eta bereziki Bizkairako lehiakortasuna galtzea" dakarrela.
Isaias Carrasco omendu dute Arrasaten, ETAk hil zuela 18 urte bete direnean
Biolentzia eta demokrazia bateragarri zirela pentsatu zutenei ibilbide etikoa burutzeko eskatu die Eneko Anduezak. PSE-EEko kideak, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak eta EH Bilduko zenbait kargudun izan dira omenaldian, Isaias Carrascoren ingurukoekin batera.
Dagokien lekua hartzeko eskatu die EAJk emakume gazteei
Euzko Alderdi Jeltzaleak emakumezko buruzagiak bildu ditu Bilbon egin duten ekitaldian, "Emakumeon indar infinitua" lelopean. Emakumeek esparru guztietan dagokien lekua "oztoporik gabe" betetzearen alde egin dute bertan. Zientzia, kultura edo beste arlo batzuetan lan egiteko deia egin die gazteei, euren lidergoa "ezinbestekoa" delako euskal nazioak "aurrera egin dezan".
Javier De Andresek PPko emakumeen ondarea defendatu eta "monterismoa" kritikatu du
EAEko PPko buruak ezkerrak "hautsi duen guztia berreraikitzea" eta "sexismotik aldentzea eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasun harremana bilatzea" eskatu du.
EH Bilduk esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela M8an kalera ateratzea
Emakumeen Nazioarteko Egunaren bezperan, EH Bilduk bat egin du Euskal Herriko Mugimendu Feministak antolatutako mobilizazioekin. Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa zuzendariak adierazi du eskuin-muturrari argi esan behar zaiola ez dutela inolako atzerapausorik onartuko. Berdintasun erreala lortzeko urratsak ematen segi beharra dagoela gaineratu du.
1.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako udal zerrendek parekidetasuna errespetatu beharko dute Iparraldean
Frantziako Gobernuak 1.000 biztanletik beherako udalerrietako zerrendetan derrigorrezko parekotasuna ezarri du, banakako hautagai-zerrendekin eta boto irekiarekin amaituta. Erreforma horrek tokiko politika feminizatzea du helburu, baina Ipar Euskal Herriko landa-herri askotan hautsak harrotu ditu erabakiak.