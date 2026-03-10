Un grupo de estudiantes de EHU denuncia la campaña de criminalización contra el movimiento estudiantil

El domingo 15 de marzo se celebrará la primera vuelta, en la que se espera que los resultados sean definitivos en el 90 % de los 160 municipios, en los cuáles solo se presentan una candidatura o dos. Sin embargo, es muy probable que en 14 localidades haya que ir a segunda vuelta (22 de marzo), salvo que alguna de las candidaturas supere el 50% de apoyo en la primera. Los votos de las Herriko Etxea tienen una importancia supramunicipal, ya que en base a ello se decide la composición de la Euskal Hirigune Elkargoa (EHE).