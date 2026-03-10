Vitoria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un grupo de estudiantes de EHU denuncia la campaña de criminalización contra el movimiento estudiantil

Gasteizen EHUko ikasleen prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Vitoria, esta mañana. Foto: EiTB.

Última actualización

En una comparecencia a las puertas de la facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, un grupo de alumnos de EHU han condenado la criminalización sufrida en relación al acto de Vox en el campus alavés y a los actos del 3 de Marzo. Estos estudiantes responsabilizan de esta campaña al "PNV y a varios medios de comunicación de derechas".

UPV-EHU Vitoria-Gasteiz Política

Te puede interesar

euskal hirigune elkargoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El papel de la Mancomunidad de Iparralde, uno de los ejes del debate en la campaña electoral

Ipar Euskal Herria celebrará elecciones municipales los días 15 y 22 de marzo. Además de renovarse los 158 ayuntamientos, también se elegirá la nueva representación de la Mancomunidad de Iparralde, una institución creada en 2017 cuya función sigue generando opiniones diversas. Con motivo de estos comicios, ETB ha recabado valoraciones a favor y en contra por parte de distintos agentes.

Senpere-bozak-aitor-sagarzazu-vídeo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca la última semana de la campaña para las elecciones locales en Iparralde

El domingo 15 de marzo se celebrará la primera vuelta, en la que se espera que los resultados sean definitivos en el 90 % de los 160 municipios, en los cuáles solo se presentan una candidatura o dos. Sin embargo, es muy probable que en 14 localidades haya que ir a segunda vuelta (22 de marzo), salvo que alguna de las candidaturas supere el 50% de apoyo en la primera. Los votos de las Herriko Etxea tienen una importancia supramunicipal, ya que en base a ello se decide la composición de la Euskal Hirigune Elkargoa (EHE). 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Etxanobe, sobre la llegada del TAV a Bilbao: "Debe abordarse con seriedad y rigor, no podemos ir a mayores retrasos"

El pasado viernes, el ministro español de Transportes Óscar Puente aseguró que en "tres o cuatro años" estaría acabada la Y vasca. Entrevistada en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la diputada general de Bizkaia Elixabete Etxanobe ha asegurado que "cada día de retraso" supone "pérdida de competitividad para Euskadi y especialmente para Bizkaia". 
Cargar más
Publicidad
X