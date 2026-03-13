Euskadi tendrá un representante ante Unesco y otro en la Organización Mundial del Turismo
La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tendrá un representante ante Unesco, como parte de la delegación permanente del Estado ante la organización internacional, y otro en la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que participarán directamente en los trabajos, reuniones y conferencias de dichas organizaciones. Se trata de dos organizaciones del sistema de Naciones Unidas "estrechamente vinculadas a ámbitos de competencia propias de Euskadi", según ha informado el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
El acuerdo supone "una oportunidad para incrementar la capacidad de interlocución e influencia en ámbitos de especial interés para Euskadi como la cultura, la lengua, el patrimonio, la educación, la ciencia, el turismo y la sostenibilidad", ha afirmado Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística. "Es un paso muy importante en el fortalecimiento de la presencia internacional de Euskadi a través de organismos multilaterales, especialmente en un momento geopolítico en que estas organizaciones son más necesarias que nunca", ha añadido.
Asimismo, Bengoetxea ha remarcado que el Gobierno Vasco continúa trabajando para lograr que Euskadi "tenga voz propia" en todos aquellos organismos y foros internacionales en los que pueda contar con presencia, "de forma que podamos defender los intereses de Euskadi desde nuestra visión y vocación de ensanchar los límites del autogobierno".
El acuerdo establece el marco para la participación inmediata de Euskadi en estos organismos internacionales, y "refuerza la proyección exterior de Euskadi en espacios multilaterales estratégicos tal como persigue la estrategia internacional Euskadi Globala", han remarcado desde la Consejería, para destacar que es "un nuevo paso que conecta con esa Estrategia que cumple con el objetivo marcado por el lehendakari, Imanol Pradales, de reforzar la presencia de nuestro país en todas aquellas mesas en las que se toman decisiones que afectan a la sociedad vasca".
El compromiso contempla que Euskadi designará de forma inmediata a su representante ante Unesco, con sede en París, así como a su representante ante la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, con el fin, en ambos casos, de que participen directamente en los trabajos, reuniones y conferencias de dichas organizaciones "clave" en el ámbitos de la educación, la ciencia, y la cultura, así como para el desarrollo del turismo sostenible, la innovación y la cooperación internacional.
El acuerdo se ha formalizado mediante un protocolo de colaboración, cuya firma han oficializado esta mañana Ibone Bengoetxea, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Al acto ha asistido además el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, así como la directora General de Naciones Unidas, Lucía García Rico.
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