Euskadi tendrá un representante ante Unesco y otro en la Organización Mundial del Turismo

La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tendrá un representante ante Unesco, como parte de la delegación permanente del Estado ante la organización internacional, y otro en la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que participarán directamente en los trabajos, reuniones y conferencias de dichas organizaciones. Se trata de dos organizaciones del sistema de Naciones Unidas "estrechamente vinculadas a ámbitos de competencia propias de Euskadi", según ha informado el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

El acuerdo supone "una oportunidad para incrementar la capacidad de interlocución e influencia en ámbitos de especial interés para Euskadi como la cultura, la lengua, el patrimonio, la educación, la ciencia, el turismo y la sostenibilidad", ha afirmado Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística. "Es un paso muy importante en el fortalecimiento de la presencia internacional de Euskadi a través de organismos multilaterales, especialmente en un momento geopolítico en que estas organizaciones son más necesarias que nunca", ha añadido.

Asimismo, Bengoetxea ha remarcado que el Gobierno Vasco continúa trabajando para lograr que Euskadi "tenga voz propia" en todos aquellos organismos y foros internacionales en los que pueda contar con presencia, "de forma que podamos defender los intereses de Euskadi desde nuestra visión y vocación de ensanchar los límites del autogobierno".