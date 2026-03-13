AKORDIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadik ordezkari bana izango du Unescon eta Munduko Turismo Erakundean

Euskadirentzat aukera da interes berezia duten arloetan (kulturan, hizkuntzan, ondarean, hezkuntzan, zientzian, turismoan eta jasangarritasunean) solaskide izateko eta eragina izateko gaitasuna handitzeko.

(Foto de ARCHIVO) Sede de la UNESCO en la capital de Francia, París Europa Press/Contacto/Vincent Isore 11/10/2021

Unescoren egoitza, Parisen. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) ordezkari bana izango du Unescon eta Turismoaren Mundu Erakundean (UNWTO), eta erakunde horien lan, bilera eta konferentzietan zuzenean parte hartuko dute. Nazio Batuen sistemako bi erakunde dira, "Euskadiren berezko eskumen-eremuekin lotura estua dutenak", Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailak jakitera eman duenez.

Akordioa "aukera bat da Euskadirentzat interes berezia duten arloetan (kultura, hizkuntza, ondarea, hezkuntza, zientzia, turismoa eta jasangarritasuna) solaskide izateko eta eragina izateko gaitasuna handitzeko", nabarmendu du Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak. 

"Oso urrats garrantzitsua da Euskadiren nazioarteko presentzia indartzeko, alde anitzeko erakundeen bitartez, bereziki erakunde horiek inoiz baino beharrezkoagoak diren une geopolitiko honetan", gaineratu du Bengoetxeak.

Era berean, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak lanean jarraitzen duela Euskadik "ahots propioa" izan dezan presentzia izan dezakeen nazioarteko erakunde eta foro guztietan, "Euskadiren interesak defendatzeko aukera izan dezagun autogobernuaren mugak zabaltzeko gure ikuspegitik eta bokaziotik".

13/03/2026 Foto. Guillermo Navarro/MAEC Sede MAEC Palacio de Viana, Madrid. Reunión con la vicelehendakari IBONE BENGOETXEA.

Akordioak Euskadik nazioarteko erakunde horietan berehala parte hartzeko esparrua ezartzen du, eta "Euskadiren kanpo-proiekzioa indartzen du alde anitzeko gune estrategikoetan, Euskadi Globala nazioarteko estrategiak lortu nahi duen bezala. Urrats horrek bat egiten du estrategia horrekin, baita Imanol Pradales lehendakariak jarritako helburuarekin, hots, gure herriaren presentzia bermatzea euskal gizarteari eragiten dioten erabakiak hartzen diren gune guztietan". 

Euskadik berehala izendatuko du bere ordezkaria Unescoren aurrean (Parisen du egoitza), Estatuak nazioarteko erakundearen aurrean duen ordezkaritza iraunkorraren parte gisa, bai eta haren ordezkaria ere, Madrilen egoitza duen Turismoaren Mundu Erakundearen aurrean, bi kasuetan, erakunde horien lanetan, bileretan eta konferentzietan zuzenean parte har dezaten hezkuntzaren, zientziaren eta kulturaren arloetan, bai eta turismo jasangarria, berrikuntza eta nazioarteko lankidetza garatzeko ere.

Akordioa bi administrazioen arteko lankidetza-protokolo baten bidez formalizatu da, eta gaur goizean sinatu dute Ibone Bengoetxea lehen lehendakariordeak eta Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak. Ekitaldian izan dira, gainera, Ander Caballero Kanpo Harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkari nagusia eta Lucia Garcia Rico Nazio Batuen Erakundeko zuzendari nagusia.

Euskadi Turismo Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Araba Gipuzkoa Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

X