El Gobierno de España descarta incluir en el plan anticrisis las medidas que carezcan de consenso

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el plan de respuesta al impacto de la guerra contra Irán solo contemplará "las medidas con consenso", mientras todavía se negocia con Sumar la inclusión de algún tipo de protección a los inquilinos de viviendas de alquiler.

"No vamos a traer un decreto ley para que otros grupos lo rechacen", ha resumido Montero en los pasillos del Congreso este miércoles, después de que Junts le advirtiera durante la sesión de control de que "les saldrá mal" si intentan "blanquear la ocupación" en el paquete de medidas que se aprobará el viernes, en referencia a la moratoria para los desahucios.

La vicepresidenta primera ha insistido en que, aunque el Gobierno considera la vivienda una política "prioritaria para los españoles", hay medidas que "no comparten" todos los grupos parlamentarios.

Mientras tanto, sigue abierta la negociación entre PSOE y Sumar, como ha quedado patente en los pasillos del Congreso donde la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que el decreto anticrisis incluirá "seguro" la vivienda, a lo que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha replicado: "No tan seguro diría yo, vamos a trabajarlo".

Del lado de Sumar, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha dicho que está "peleando" para que el plan incluya la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, además de la congelación del importe de los alquileres.

A su petición se han sumado hoy también EH Bildu y Compromís, que ha pedido a los socialistas que "no se escuden detrás de los grupos nacionalistas de derechas" para evitar el tema de la vivienda.

Sin embargo, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha reclamado, en su 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se la juegue esta vez" y que "aparte las propuestas más extremas". La diputada jeltzale sí ha dicho estar de acuerdo con el primer avance de contenido que ha hecho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pero ha recomendado al Ejecutivo que no presente un decreto ómnibus con medidas de diferente índole con las que no todos los grupos estén de acuerdo. "Creemos que es una necesidad llegar a acuerdos en estos temas tan importantes y que nos preocupan tanto", ha apostillado.

El presidente, por su parte, ha pedido "tranquilidad y paciencia", y ha insistido en que el decreto ley tendrá medidas coyunturales para proteger a hogares, empresas y trabajadores, y medidas estructurales para avanzar en la transformación del sistema energético para resistir con mayor autonomía las crisis que nada tienen que ver con el funcionamiento de la economía española.

El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, ha dirigido una pregunta a la ministra Montero por el decreto, y ha pedido que incluya "medidas claras" y se atreva a "intervenir" el mercado para proteger a la gente.

Entre otros ejemplos, ha pedido recuperar los impuestos a las empresas energéticas, topar el precio de la electricidad y el gas, recuperar el bono social térmico y prohibir los cortes de suministros básicos para quienes no puedan pagarlos.

Entre las coyunturales, previsiblemente se incluirá la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que los consumidores pagan en la factura de la luz, después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, haya dicho que esa fue una de las medidas que funcionó para frenar el impacto de la guerra en Ucrania.

Asimismo, ha dicho que se está analizando "la mejor medida" para amortiguar la subida del precio de los carburantes, después de que la bonificación de 0,20 euros no tuviera el impacto deseado cuando se aplicó hace cuatro años.