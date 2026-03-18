Espainiako Gobernuak baztertu egin du adostasunik ez duten neurriak krisiaren aurkako planean sartzea
Alokairuko etxebizitzetan bizi direnei nolabaiteko babesa emateko neurriak negoziatzen ari dira oraindik. Dekretua ostiralean onartuko dute Ministroen Kontseiluan eta datorren astean bozkatu Kongresuan.
Maria Jesus Montero Espainiako Gobernuko lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak asteazken honetan ziurtatu duenez, Ekialde Ertaineko gerraren inpaktuari erantzuteko planak "adostasunez hartutako neurriak" baino ez ditu jasoko, oraindik alokairuko etxebizitzetan bizi diren pertsonak babesteko moduren bat gehitzea negoziatzen ari diren bitartean.
"Ez dugu lege-dekretu bat ekarriko beste talde batzuek atzera bota dezaten", laburbildu du Monterok Kongresuko korridoreetan asteazken honetan, Juntsek kontrol-saioan ohartarazi ostean "gaizki aterako zaiela" ostiralean onartuko den neurri-sortan "okupazioa zuritzen" saiatzen badira, etxegabetzeen luzamenduaren harira.
Gobernuak etxebizitza "espainiarrentzat lehentasunezkoa" dela uste duen arren, talde parlamentario guztiek "partekatzen ez dituzten" neurriak daudela azpimarratu du lehen presidenteordeak.
Bien bitartean, PSOEren eta Sumarren arteko negoziazioak zabalik jarraitzen du, Kongresuko korridoreetan agerian geratu den bezala, non Monica Garcia Osasun ministroak esan duen krisiaren aurkako dekretuak etxebizitza "seguru" hartuko duela, eta Felix Bolaños Presidentziako ministroak erantzun du: "Ez nuke hain seguru esango, landu egingo dugu".
Sumarren aldetik, Pablo Bustinduy Kontsumo ministroak esan du "borrokan" ari dela planak barne har dezan aurten amaitzen diren alokairu kontratuen luzapena, alokairuen zenbatekoa izozteaz gain.
EH Bilduk eta Compromisek ere bat egin dute bere eskaerarekin; azken horrek sozialistei "eskuineko talde nazionalisten atzean ez ezkutatzeko" eskatu die, etxebizitzaren gaia saihesteko.
Hala ere, Maribel Vaquero EAJko bozeramaileak "muturreko proposamenak" alde batera uztea eskatu dio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari. Diputatu jeltzaleak esan du ados dagoela Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak egin duen lehen aurrerapenarekin, baina Gobernuari gomendatu dio ez dezala omnibus dekreturik aurkeztu, talde guztiak ados ez dauden neurriekin. "Uste dugu beharrezkoa dela hain garrantzitsuak diren eta hainbeste kezkatzen gaituzten gai hauetan akordioak lortzea", gaineratu du.
Presidenteak, bestalde, "lasaitasuna eta pazientzia" eskatu ditu, eta berretsi du lege-dekretuak koiunturazko neurriak izango dituela familiak, enpresak eta langileak babesteko, eta egiturazko neurriak energia-sistemaren eraldaketan aurrera egiteko, Espainiako ekonomiaren funtzionamenduarekin zerikusirik ez duten krisiei autonomia handiagoz aurre egiteko.
Oskar Matute EH Bilduko bozeramaile ekonomikoak galdera bat egin dio Montero ministroari dekretuari buruz, eta "neurri argiak" hartzea eta merkatuan "esku hartzera" ausartzea eskatu dio, jendea babesteko.
Besteak beste, energia enpresei zergak berreskuratzea, elektrizitatearen eta gasaren prezioa mugatzea, bonu sozial termikoa berreskuratzea eta ordaindu ezin dituztenentzat oinarrizko horniduren mozketak debekatzea eskatu du.
Aurreikuspenen arabera, argindarraren fakturan kontsumitzaileek ordaintzen duten elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren beherapena sartuko da egoeraren araberako neurrien artean, Sara Aagesen hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako ministroak Ukrainako gerraren eragina geldiarazteko neurrietako bat izan zela esan ondoren.
Era berean, erregaien prezioaren igoera arintzeko "neurririk onena" aztertzen ari direla esan du, 0,20 euroko hobariak duela lau urte aplikatu zenean nahi zen eragina izan ez zuelako.
EAJk eskatu du elektrizitatearen gaineko zerga jaistea eta hainbat sektoretan erregaiaren prezioan hobariak ezartzea
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak azaldu duenez, Ekialde Hurbileko gerrak eragindako ondorio ekonomikoei aurre egiteko 31 neurri jasotzen dituen proposamena bidali dio talde jeltzaleak Pedro Sanchez buru duen koalizio gobernuari.
Ubarretxenak iragarri du "akordio garrantzitsuak" izan direla aireportuen eskumenari dagokionez
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile eta Gobernantza eta Autogobernu sailburuak azaldu duenez, gaur sinatutako akordioak transferentziaren dokumentuan jasotzen badira, "akordioa gertu egon daiteke".
Espainiako Gobernuak aste honetan aurkeztuko ditu energiaren prezioen igoeraren aurkako neurriak
Aegesen ministroak aurreratu duenez, "erantzun integralerako plana" da eta "eragile sozialekin eta talde parlamentarioen proposamenekin" ari dira lanean; hala ere, ez du zehaztu noiz aurkeztuko duten Iraneko gerrak energiaren prezioetan izan duen eragina arintzeko ekimena.