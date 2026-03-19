Rufián e Irene Montero abordarán en un acto público el futuro de la izquierda

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, participarán en un acto público el 9 de abril en Barcelona para analizar el estado y el futuro de la izquierda. Sumar y PSOE saludan la iniciativa y ven como positivas todas la ayudas para "intentar construir un espacio a la izquierda del PSOE". Mientras, desde Podemos afirman que hacer equipo con Rufián "es buena idea".

Fuentes de ERC afirman que será un charla similar a la que Rufián mantuvo el pasado mes de febrero en Madrid con el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado, un coloquio en el que el diputado catalán planteó la necesidad de unidad en la izquierda, provincia a provincia, para frenar el avance electoral de la extrema derecha. El evento con Irene Montero no debe interpretarse como el inicio de una posible coalición o de una candidatura conjunta, añaden estas fuentes, que subrayan que cada uno planteará sus ideas sobre el estado de la izquierda.

Rufián agitó las aguas de ese espacio en el coloquio que protagonizó con Delgado y la mayoría de los partidos que integran Sumar coincidieron con su diagnóstico, pero fuerzas como ERC, EH Bildu o BNG descartaron una posible propuesta de unidad electoral.

Podemos, por su parte, sigue rechazando un proyecto conjunto con Sumar, plataforma con la que concurrió a las elecciones generales de 2023 y cuyo grupo parlamentario abandonó en un enfrentamiento abierto con Yolanda Díaz, tras quedar Irene Montero fuera de las listas y no tener hueco tampoco en el gobierno de coalición. Sin embargo, la propia Irene Montero ha defendido como una "buena idea" hacer "equipo" con Rufián.

Mientras, desde Sumar dan la bienvenida a todos los actos que ayuden a dar respuesta "a la demanda social de construir un espacio o un frente lo más amplio posible" para evitar, inciden, que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox gobiernen España.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ve con buenos ojos el acto y afirma que "la articulación de la izquierda del PSOE es importante".