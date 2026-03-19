Rufian eta Montero elkarrekin, ezkerraren etorkizunari buruzko ekitaldi publiko batean
Ezkerreko alderdiek ongietorria eman diote apirilaren 9an Bartzelonan izango den ekimenari. Sumarrek eta PSOEk begi onez ikusten dituzte ezkerreko fronte bat eraikitzen lagunduko duten ekintzak eta elkarrizketak.
Gabriel Rufianek, ERCk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak, eta Irene Monterok, Podemoseko bigarrenak, ekitaldi publiko batean parte hartuko dute apirilaren 9an Bartzelonan, ezkerraren egoera eta etorkizuna aztertzeko. Sumarrek eta PSOEk modu positiboan ikusi dute ekimana eta "PSOEren ezkerraldean espazio bat eraikitzen saiatzeko" laguntza guztiak ongi hartu dituzte. Podemosetik, berriz, Rufianekin taldea osatzea "ideia ona" dela baieztatu dute.
ERCko iturrien arabera, Rufianek otsailean Madrilen Más Madrideko diputatu Emilio Delgadorekin izandako solasaldiaren antzekoa izango da Monterorekin izango duena. Bertan, diputatu kataluniarrak ezkerreko alderdien batasuna beharrezkoa dela planteatu zuen, probintziaz probintzia, eskuin muturrak azken hauteskundeetan erakutsi duen indarra geldiarazteko. Irene Monterorekin izandako ekitaldia ez da balizko koalizio edo hautagaitza bateratu baten hasiera gisa interpretatu behar, ERCko iturrien arabera. Bakoitzak ezkerraren egoerari buruzko bere ideiak planteatuko dituela argitu dute.
Rufianek PSOEren ezkerrean dagoen espazioaren urak astindu zituen Delgadorekin izan zuen solasaldian. Sumar osatzen duten alderdi gehienak bat etorri ziren haren diagnostikoarekin, baina ERC, EH Bildu edo BNG bezalako indarrek baztertu egin zuten hauteskundeetan elkarrekin aurkeztearen balizko proposamen bat.
Podemosek, bere aldetik, Sumarrekin batera egindako proiektua errefusatzen jarraitzen du. Plataforma horrekin 2023ko hauteskunde orokorretara aurkeztu zen, eta Yolanda Diazekin izandako ezberdintasunen ondorioz, Irene Montero zerrendetatik kanpo geratu zen.
Alabaina, oraingoan Irene Monterok berak adierazi du Gabriel Rufianekin "taldea egitea ideia ona" dela.
Bitartean, Sumarrek ongietorria eman die ezkerrean "espazio edo fronte ahalik eta zabalena eraikitzen" laguntzen duten ekitaldi guztiei.
Azkenik, Maria Jesus Montero Espainiako Gobernuko presidenteorde eta PSOEko idazkariorde nagusiak begi onez ikusi du ekitaldia, eta "PSOEren ezkerraren artikulazioa garrantzitsua" dela adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiako Gobernuak baztertu egin du adostasunik ez duten neurriak krisiaren aurkako planean sartzea
Alokairuko etxebizitzetan bizi direnei nolabaiteko babesa emateko neurriak negoziatzen ari dira oraindik. Dekretua ostiralean onartuko dute Ministroen Kontseiluan eta datorren astean bozkatu Kongresuan.
Bengoetxea: "Euskara defendatzea batzea da, ez baztertzea"
Korrikaren inguruan sortutako polemikaren harira, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak esan du Korrika beti izan dela "euskararen inguruko topagune sozial handia", eta "garrantzitsua" dela "batzen duen espazioa izaten jarraitzea". "Ez da harresi edo lubaki gehiagorik behar. Euskarak zubiak behar ditu", adierazi du.
Etchegarayk ez dio sinesgarritasunik eman Baionan eratu duten ezkerreko aliantzari
Azken 12 urteotan Baionako alkate izan denak hautesle abertzaleei gogorarazi die Etcheto sozialista jakobinoak Euskal Hirigune Elkargoa sortzearen aurka egin zuela.
PSE-EEk ez du Korrikan parte hartuko "CCOOri jarritako betoagatik"
Alderdi sozialistak ohar batean kritikatu duenez, "CCOOren ordezkaritza baztertzea euskarak merezi ez duen intolerantzia adierazpen bat da".
Ezkerreko alderdiek akordioa itxi dute Baionan eta Biarritzen, bigarren itzulira elkarrekin aurkezteko
Lapurdiko hiriburuan, Jean-Claude Iriart abertzalea izango da ezkerreko aliantzaren zerrendaburu, eta helburua da Jean-Rene Etchegaray orain arteko auzapeza kargutik kentzea. Elgarrekin Baionarentzat izena hartuko du zerrenda berriak.
Negoziazioak ezker-eskuin, auzapezak erabaki gabe geratu diren 11 udalerrietan
Baionan, Biarritzen, Hendaian, Kanbon eta beste zazpi udalerritan datorren igandean erabakiko da nork gidatuko duen herriko etxea datozen sei urteotan. Bihar arratsaldeko 18:00ak arteko epea dute zerrendak bateratzeko, hala erabakitzen duten kasuetan.
Abascalek PPri eskatu dio Vox sar dezala Gaztela eta Leongo gobernuan, koalizioa osatzeko
Karguez hitz egin baino lehen neurriak eta bermeak dituen programa bat negoziatzea proposatu du Voxeko buruzagiak, eta PPk presioa egin du Extremaduran eta Aragoin ere akordioak lortzeko.
EAJk eskatu du elektrizitatearen gaineko zerga jaistea eta hainbat sektoretan erregaiaren prezioan hobariak ezartzea
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak azaldu duenez, Ekialde Hurbileko gerrak eragindako ondorio ekonomikoei aurre egiteko 31 neurri jasotzen dituen proposamena bidali dio talde jeltzaleak Pedro Sanchez buru duen koalizio gobernuari.
Ubarretxenak iragarri du "akordio garrantzitsuak" izan direla aireportuen eskumenari dagokionez
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile eta Gobernantza eta Autogobernu sailburuak azaldu duenez, gaur sinatutako akordioak transferentziaren dokumentuan jasotzen badira, "akordioa gertu egon daiteke".