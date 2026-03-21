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Ione Belarra llama "rata" a Josu Jon Imaz

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Euskaraz irakurri: Ione Belarrak "zitala" deitu dio Josu Jon Imazi
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EITB

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La guerra en Irán tiene también una derivada política, en la que hoy destaca la forma en la que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra se ha referido al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, al que ha llamado "rata".

Podemos Josu Jon Imaz Repsol Política

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