Ione Belarra llama "rata" a Josu Jon Imaz
La guerra en Irán tiene también una derivada política, en la que hoy destaca la forma en la que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra se ha referido al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, al que ha llamado "rata".
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Un concejal socialista porta el testigo en Milagro; y entre el público, Santos Cerdán
A su paso por Milagro, Korrika nos ha dejado hoy esta imagen. Un concejal socialista portando el testigo. Lo ha hecho además en nombre del Ayuntamiento, en el que sólo estan representados PSN y UPN. Esta misma semana los socialistas vascos decidieron no participar en Korrika debido a las discrepancias entre AEK y Comisiones Obreras. Los socialistas navarros sin embargo, están participando con normalidad. Milagro, por cierto, es el pueblo natal del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdan, a quien las cámaras de ETB han captado hoy al paso de Korrika, saludando a algunos corredores.
Recuerdan al concejal socialista Juan Priede, asesinado por ETA
José Ignacio Asensio, ha acusado a PP y Vox de instrumentalizar a las víctimas cuando "dicen que ETA sigue viva", y ha reivindicado el legado de Juan Priede, único edil socialista en el Ayuntamiento de Orio asesinado a tiros por ETA hace 24 años.
La exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre, obtiene la semilibertad de lunes a viernes
Se le ha aplicado el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, lo que le permite salir de la cárcel de Martutene los días laborables aunque tendrá que volver a prisión para dormir.
11 localidades de Iparralde celebrarán este domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales
Tanto en la capital labortana como en Biarritz, algunas de las listas en liza han alcanzado un acuerdo para concurrir en alianza. En las nueve restantes, las candidaturas que han logrado pasar a segunda vuelta se presentarán en solitario.
El Gobierno Vasco valora la inclusión del decálogo del lehendakari en las medidas energéticas
El Ejecutivo vasco considera que las medidas adoptadas supondrán un ahorro para los hogares y la industria vasca, si bien echa en falta la adopción de medidas específicas para aquellas empresas industriales que hayan sufrido un doble shock, arancelario y energético, durante este último año.
PSOE y Sumar pactan aprobar dos decretos, uno de medidas anticrisis con los márgenes empresariales y otro sobre vivienda
El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán se ha retrasado más de dos horas ante la negativa de los miembros de Sumar a que se dejara fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales. Finalmente, los socios de Gobierno han llegado a un acuerdo.
PNV se muestra "satisfecho" con las medidas anticrisis y EH Bildu considera que "no es suficiente"
Los jeltzales sostienen que estas medidas "ayudarán a que el precio final de la electricidad y los carburantes sea más accesible para familias y autónomos". La coalición abertzale valora positivamente la inclusión de tres propuestas suyas, pero critica que se aumentarán los beneficios de grandes empresas energéticas y petroleras. El PP aconseja no dar por hecho su apoyo, y Podemos tacha de "ineficaz" el plan.
El Gobierno de España rebaja al 10 % el IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo
El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes un primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, 80 medidas que movilizarán 5000 millones de euros que, si bien "no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos", según Pedro Sánchez.
El apagón eléctrico de abril fue causado por "múltiples factores", según expertos europeos
El informe concluye que se produjo un "problema muy local" en el sur de España, que "escaló muy rápidamente", generando una secuencia que incluyó desconexiones generalizadas por sobretensión, para culminar en la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el resto de Europa.