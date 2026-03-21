La exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre, obtiene la semilibertad de lunes a viernes

El Gobierno Vasco ha concedido a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, Anboto, un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco han confirmado a EITB la autorización de este régimen a Iparragirre, que está interna en el Centro Penitenciario de Gipuzkoa, donde cumple condena por su participación en varios atentados. Podrá salir de la cárcel a partir del lunes 23, aunque por el momento no se sabe el día exacto en el que lo hará.

Esta semilibertad no se trata de un tercer grado, sino de una fórmula intermedia dirigida a "la preparación" para la salida de prisión que se concede cuando el cumplimiento de la condena está ya muy avanzado. Permite a las personas internas salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días. Para su concesión el interno debe entregar un "plan de ejecución", en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes.

Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá emitir un informe, que no es vinculante, y la decisión final de la confirmación de este régimen la deberá adoptar el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, han aclarado las fuentes.