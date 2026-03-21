PRESOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Soledad Iparragirre ETAko buruzagi ohiari erdi-askatasuna eman diote, eta espetxetik atera ahalko da astelehenetik ostiralera

Espetxe-araudiaren 100.2 artikulua aplikatu zaio, eta, hala, lanegunetan Martuteneko kartzelatik atera ahalko da, lo egitera itzuli beharko bada ere.

Marisol Iparragirre "Anboto" Auzitegi Nazionalean

Iparragirre, Auzitegi Nazionalean. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak erdi-askatasuneko erregimena eman dio Soledad Iparragirre Anboto ETAko buruzagi ohiari,  Espetxe araudiaren 100.2 artikulua aplikatuta. Hori dela eta, presoa espetxetik atera ahalko da astelehenetik ostiralera, baina lo egitera itzuli beharko da. 

Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen Saileko iturriek EITBri baieztatu diote erregimen aldaketa. Iparragirre Gipuzkoako espetxean dago preso, hainbat atentatutan parte hartzeagatik ezarritako zigorra betetzen. Astelehenean, hilaren 23an, sartuko da indarrean erregimen aldaketa. 

Ez da hirugarren gradua, presoak zigorraren zati handi bat beteta duenean espetxe araudiak onartzen duen bitarteko formula bat baizik. Hartara, astelehenetik ostiralera lanera edota boluntario modura aritzera irteteko eskubidea du presoak, baina lo egitera itzuli beharko da. Erdi-askatasuneko erregimena eskuratzeko, presoak "plan bat" aurkeztu behar du, laneko edo dena delako jardun horren ordutegiak zehaztuta.

Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak txostena egin beharko du orain (ez da loteslea), eta behin betiko erabakia Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralari dagokio, iturri horien arabera.

Presoak ETA Gipuzkoa Espetxeak Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X