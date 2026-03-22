Egiari Zor homenajea a las cuatro víctimas de la embosacada de Pasaia en el 42 aniversario de su asesinato

A su paso por Milagro, Korrika nos ha dejado hoy esta imagen. Un concejal socialista portando el testigo. Lo ha hecho además en nombre del Ayuntamiento, en el que sólo estan representados PSN y UPN. Esta misma semana los socialistas vascos decidieron no participar en Korrika debido a las discrepancias entre AEK y Comisiones Obreras. Los socialistas navarros sin embargo, están participando con normalidad. Milagro, por cierto, es el pueblo natal del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdan, a quien las cámaras de ETB han captado hoy al paso de Korrika, saludando a algunos corredores.