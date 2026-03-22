Egiari Zor homenajea a las cuatro víctimas de la embosacada de Pasaia en el 42 aniversario de su asesinato
El mismo día en que se cumplen 42 años de que cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas fueron asesinados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, Egiari Zor ha celebrado un acto en Azpeitia (localidad natal de las víctimas), en el que han participado amigos y familiares de los fallecidos.
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