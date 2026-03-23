Covite denuncia la concesión de semilibertad a la exdirigente de ETA 'Anboto' por el "escaso tiempo" pasado en prisión
Covite considera "injustificable" la concesión de un régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre Anboto, que, según denuncia, cuenta con un "historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos".
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha criticado este lunes en un comunicado la decisión del Gobierno Vasco de conceder a Iparraguirre este régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
De esta manera, Soledad Iparraguirre puede salir a partir de este lunes de la prisión de Gipuzkoa de Martutene de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir en la cárcel para trabajar o llevar a cabo labores de voluntariado, con unos horarios fijados previamente.
Covite ha criticado esta medida debido al "escaso tiempo cumplido en prisión, su total vinculación con la izquierda abertzale" y "su historia criminal de extrema gravedad". A juicio del colectivo, este caso ilustra con "especial claridad, cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, está siendo utilizado con los presos de ETA de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado".
En este sentido, Covite ha opinado que "no es casual que esta medida se haya aplicado precisamente a Soledad Iparraguirre: "Anboto no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.
El colectivo ha asegurado que esta es precisamente "la trampa del artículo 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado". "Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad", ha advertido Ordóñez.
Te puede interesar
Podemos se abstendrá y no apoyará el decreto de rebajas fiscales por la guerra de Irán
La formación ha destacado que no se opondrá a la aprobación de este primer paquete de medidas en la Cámara Baja, pero considera que no puede dar tampoco su voto a favor al considerar que las rebajas de impuestos no son la vía para hacer frente a la escalada de precios.
El Parlamento de Navarra rechaza dos declaraciones institucionales de UPN y PP contra la Korrika
Los portavoces de los grupos han evidenciado sus diferencias sobre la exhibición de fotografías de presos de ETA y el papel de la Korrika.
Chivite pide a la organización de Korrika que evite “la revictimización de las víctimas”
Las declaraciones de la presidenta de Navarra llegan después de que Covite denunciase que un niño portó el testigo de la carrera con la foto en su camiseta de Patxi Ruiz, condenado por el asesinato de Tomás Caballero.
Siete víctimas de torturas emprenden una iniciativa judicial conjunta para reclamar a la Justicia española que investigue sus casos
Se trata de siete casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por no investigarlos. Uno de ellos es el periodista Martxelo Otamendi, detenido en el caso Egunkaria, quien denunció torturas.
Comienza la pugna por el liderazgo de Euskal Hirigune Elkargoa, tras decidirse las alcaldías
El nombre del nuevo presidente de la institución administrativa oficial de Iparralde se decidirá en abril. El alcalde de Baiona, Jean René Etchegaray, lleva en el cargo nueve años, pero tanto Iriart como Etxeleku podrían ser candidatos a sucederle.
Etchegaray mantiene con holgura la alcaldía de Baiona, Blanco se estrena en Biarritz, Etxeleku en Kanbo, y Horn, apoyado por EH Bai, en Bokale
Los actuales regidores de Hendaia, San Juan de Luz, Azkaine, Maule y Beskoitze seguirán seis años más en el cargo. EH Bai pierde la alcaldía de Urruña.
Chivite, UPN y PP rechazan la exhibición de símbolos de ETA en la Korrika
A su paso por la Txantrea (Pamplona), dos personas que portaban el testigo han exhibido fotografías de dos presos de ETA, lo que ha unido en la crítica a partidos como UPN y PP, además de a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite.
Egiari Zor homenajea a las cuatro víctimas de la embosacada de Pasaia en el 42 aniversario de su asesinato
El mismo día en que se cumplen 42 años de que cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas fueron asesinados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, Egiari Zor ha celebrado un acto en Azpeitia (localidad natal de las víctimas), en el que han participado amigos y familiares de los fallecidos.
Otxandiano reprocha al lehendakari falta de “liderazgo político firme” a favor de la “economía de la paz”
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco critica que el consejero de Economía, Mikel Torres, abogó por “apoyar y desarrollar la industria armamentística”.