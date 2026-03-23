'Anboto' ETAko buruzagi ohiari erdi-askatasuna eman izana salatu du Covitek, kartzelan "denbora gutxi" eman duelakoan
Erakunde terrorista "sostengatu eta legitimatu zuen sare politiko eta sozialetik banaezina" izaten jarraitzen duela ohartarazi du terrorismoaren biktimen kolektiboak.
Coviteren ustez, "justifikaezina" da Soledad Iparragirre Anboto ETAko buruzagi ohiari erdi-askatasuneko erregimen bat ematea. Salaketaren arabera, Iparragirrek "historia kriminal oso larria du, 793 urte eta 8 hilabeteko espetxe-zigorra ezarri baitzioten, eta 14 hilketari lotuta dago".
Terrorismoaren Biktimen Elkarteak Iparragirreri erdi-askatasuneko erregimen hau emateko Espetxe Araudiaren 100.2 artikulua aplikatzeko Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakia kritikatu du astelehen honetan, ohar baten bidez.
Soledad Iparragirre astelehen honetatik aurrera irten daiteke Gipuzkoako Espetxetik, astelehenetik ostiralera, baina berriro ere kartzelara bueltatzeko beharrarekin lo egitera, betiere lan egiteko edo boluntario-lanak egiteko, aldez aurretik ezarritako ordutegietan.
Covitek gogor kritikatu du neurri hori, "espetxean denbora gutxi eman duelako, ezker abertzalearekin lotura osoa duelako eta historia kriminala oso larria duelako". Kolektiboaren iritziz, kasu honek argi eta garbi erakusten du "100.2 artikulua, zigorra betetzea malgutzeko ezohiko formula gisa sortu zena, ETAko presoekin modu orokorrean erabiltzen ari dela, eta bere helburua eta esanahia erabat desitxuratzen ari dela".
Coviteren iritziz, "ez da kasualitatea neurri hori Soledad Iparragirreri aplikatu izana: "Anboto ez zen oinarrizko etakide bat izan, ezta ETAren egituran garrantzirik ez zuen preso bat ere, baizik eta erakundearen figura nagusi bat eta bere zuzendaritza politikoarekin oso ondo identifikatutako pertsona bat".
Kolektiboak ziurtatu duenez, horixe da, hain zuzen ere, "100.2 artikuluaren tranpa: aparteko bide bat erabiltzea lasterbide gisa, oraindik hirugarren gradua lortu ezin dutenei erdi-askatasuneko erregimen bat emateko". "Legea itxuraz betetzen da, baina bere helburua erabat desnaturalizatzen da", ohartarazi du Ordoñezek.
