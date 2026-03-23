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Pradales afirma que las empresas vascas han de contribuir a la reindustrialización de Europa

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek ausardiaz jokatzeko garaia dela esan die euskal enpresei
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EITB

Última actualización

Durante su visita a la empresa ULMA, el Lehendakari ha mostrado su preocupación por el impacto que puede tener la guerra de Irán en la economía de Euskadi. Aunque ha reconocido que las próximas semanas y meses no serán fáciles, ha destacado el potencial de las empresas vascas para hacer una gran contribución a la reindustrialización europea.

Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

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