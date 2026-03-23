Pradales afirma que las empresas vascas han de contribuir a la reindustrialización de Europa

Durante su visita a la empresa ULMA, el Lehendakari ha mostrado su preocupación por el impacto que puede tener la guerra de Irán en la economía de Euskadi. Aunque ha reconocido que las próximas semanas y meses no serán fáciles, ha destacado el potencial de las empresas vascas para hacer una gran contribución a la reindustrialización europea.