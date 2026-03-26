Convalidado en el Congreso el decreto de medidas contra las consecuencias de la guerra en Irán
El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto ley del Gobierno de España para adoptar ayudas fiscales que palien las consecuencias económicas de la guerra contra Irán, con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP y Podemos.
Como todo decreto ley, el texto estaba en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros, esto es desde el pasado 20 de marzo, pero tenía que convalidarse en el Congreso en un plazo de 30 días, y la Cámara Baja lo ha hecho este jueves. El hemiciclo también ha aprobado tramitar el decreto como proyecto de ley.
El decreto supone un conjunto de 80 medidas que movilizarán 5000 millones de euros. En concreto, el texto recoge la reducción del 21 % al 10 % del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que congela el precio máximo de venta del butano y el propano y recupera la bonificación en un 80 % de los peajes eléctricos para la gran industria.
De esta manera, se baja el IVA al 10 % y los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo que permite la directiva europea. Dentro de la factura de la luz, a la rebaja del IVA se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7 %, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5 % al tipo mínimo del 0,5 %, fijado por la Unión Europea.
La norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos y, para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de Euskadi y Navarra.
A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra", ha apuntado el presidente.
Prohibido despedir por los efectos económicos de la guerra
El plan de respuesta del Gobierno español al impacto de la guerra en Irán incluye la prohibición a las empresas de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio y también para aquellas compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.
También se dota de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la guerra en Irán se beneficie de la misma. Además, en este paquete de medidas se incluye un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible.
Impulsar el autoconsumo
Por otro lado, el decreto incluye un paquete de deducciones fiscales para impulsar el autoconsumo energético y las bombas de calor. Estas deducciones, vía Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se dirigirán a la instalación de placas solares, así como a puntos de recarga, bombas de calor o climatización de edificios, y se enmarcan en ese eje del plan más de "naturaleza estructural". De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
Te puede interesar
EH Bildu pide celebrar un pleno monográfico para "garantizar la seguridad" de las personas ante la guerra en Oriente Próximo
EH Bildu ha registrado este jueves la petición en el Parlamento Vasco, y solicita celebrar el pleno monográfico antes de verano para incorporar las medidas al proyecto de presupuestos de 2027.
Primeras indemnizaciones a víctimas del franquismo, con casos en Portugalete y Bilbao
El Gobierno español ha dado luz verde a 15 solicitudes de reparación y estudia ya medio centenar de casos de personas asesinadas o con lesiones graves entre 1968 y 1978.
El Gobierno español sacará hoy adelante el decreto contra la crisis energética pese al choque con el PP
El Ejecutivo cuenta con el apoyo de sus socios de investidura para convalidar un paquete que incluye rebajas fiscales, control de precios y la prohibición de cortar suministros básicos
Zupiria: "Hubo una víctima injusta en aquellos incidentes"
A raíz del caso Zabarte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha señalado que corresponde a los tribunales aclarar qué ocurrió y que la familia tiene todo el derecho a recurrir. Sin embargo, tiene claro que hubo una víctima injusta en aquellos incidentes.
La Fiscalía pide abrir diligencias al presidente de Acciona por no acudir a la Comisión de Investigación de Navarra
José Manuel Entrecanales ha sido citado en dos ocasiones por el Parlamento de Navarra y se ha ausentado en ambas. El Ministerio Público considera que los hechos pueden constituir un posible delito de desobediencia.
Patxi López estalla contra Feijóo y le acusa de hacer una "utilización de mierda" de las víctimas de ETA
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha estallado este miércoles contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha recriminado que haga una "utilización de mierda" de las víctimas de ETA.
Eneko Andueza: “Al Ministerio de Sanidad hay que pedirle más diálogo para poner fin a la huelga de médicos”
El secretario general del PSE, Eneko Andueza, se ha mostrado crítico con el papel que está desempeñando la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación con la huelga de médicos. Según ha señalado, el Ministerio de Sanidad debe impulsar “más diálogo y colaboración” para poner fin al conflicto. Por otro lado, Andueza ha afirmado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia que no ve “ninguna posibilidad” de alcanzar un acuerdo con EH Bildu en relación con la reforma de la norma que regula los perfiles lingüísticos en la Administración. “Con EH Bildu no hay margen, y con el PNV está por ver”.
UPN inicia el trámite para impulsar la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha anunciado la presentación de una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para instar a las Cortes Generales a reformar la Constitución y eliminar esta disposición.
Javier De Andrés: "Los grados de exigencia de euskera están por encima de lo que la sociedad vasca realmente puede ofrecer"
Según el presidente del PP vasco en Euskadi "el nivel de exigencia que se está pidiendo es superior al que realmente la sociedad vasca puede prestar. No hay abogados, no hay sanitarios, no hay personal con la cualificación profesional que se exige en determinadas materias y que, además, tengan acreditado el perfil de euskera", lo que lleva, según afirma, a altos grados de eventualidad. En su opinión, "el problema es que las exigencias ideológicas del nacionalismo están por encima de lo que la sociedad vasca realmente puede cubrir" en materia de euskera en la Administración.