Aberri Eguna 2026
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Acto de Euskal Herria Batera

Euskal Herria Batera Aberri Eguna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herria Bateraren ekitaldia

Última actualización

En directo el acto que celebra Euskal Herria Batera en Lizarra con motivo del Aberri Eguna.
Aberri Eguna Política

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