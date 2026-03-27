Acto de Euskal Herria Batera
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales se reúne con Sánchez para analizar la guerra de Irán, Euskadi como frontera norte y la huelga médica
Las transferencias y la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos serán otras cuestiones que abordarán en la reunión de este viernes, en el marco de la cuarta reunión de la comisión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco.
Sánchez anuncia que Carlos Cuerpo relevará a María Jesús Montero como vicepresidente primero
La hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda sale del Gobierno para presentarse como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Convalidado en el Congreso el decreto de medidas contra las consecuencias de la guerra en Irán
Tan solo Vox ha votado en contra del conjunto de 80 medidas, que prevé movilizar 5000 millones de euros. El PP y Podemos se han abstenido.
EH Bildu pide celebrar un pleno monográfico para "garantizar la seguridad" de las personas ante la guerra en Oriente Próximo
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Primeras indemnizaciones a víctimas del franquismo, con casos en Portugalete y Bilbao
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Zupiria: "Hubo una víctima injusta en aquellos incidentes"
A raíz del caso Zabarte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha señalado que corresponde a los tribunales aclarar qué ocurrió y que la familia tiene todo el derecho a recurrir. Sin embargo, tiene claro que hubo una víctima injusta en aquellos incidentes.
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José Manuel Entrecanales ha sido citado en dos ocasiones por el Parlamento de Navarra y se ha ausentado en ambas. El Ministerio Público considera que los hechos pueden constituir un posible delito de desobediencia.